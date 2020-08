პოლიციის წინააღმდეგობის მიუხედავად, ბელარუსში პროტესტი გრძელდება

პოლიციის მძლავრი წინააღმდეგობის მიუხედავად, ბელარუსში ისევ გრძელდებაპროტესტი ლუკაშენკოს წინააღმდეგ. დემონსტრაციების მეოთხე ღამეს ათასობით ადამიანი გამოვიდა მინსკისა და სხვა ქალაქების ქუჩებში, შეკრეს ცოცხალი ჯაჭვები და სკანდირებდნენ ანტისახელისუფლებო ლოზუნგებს. სპეცრაზმი მათ დაშლას კვლავ ცდილობდა სპეციალური საშუალებებით. სახელმწიფომ ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებაც დაადასტურა.

პროტესტი და შეტაკებები ქალაქის ქუჩებში დაიწყო არჩევნების არაოფიციალური შედეგების გამოცხადებისთანავე, რომელთა მიხედვითაც ლუკაშენკოს ამომრჩეველთა 80%-მა მისცა ხმა.

12 აგვისტოს ღამეს სპონტანური დემონსტრაციები გაიმართა დედაქალაქის არაერთ ქუჩაზე. სოციალურ მედიაში გავრცელებულ კადრებში ჩანს, როგორ გადაადგილდებიან ქუჩებში დემონსტრანტთა ჯგუფები, ავტომანქანების მძღოლები კი სიგნალებით უცხადებენ მათ სოლიდარობას. “რადიო თავისუფლების” თანახმად, ავტომობილების ნაწილი განგებ მოძრაობდა ნელა, რათა ქალაქში პოლიციის გადაადგილება შეეფერხებინა.

ოფიციალურმა პირებმა აქციის მონაწილეთა მიმართ ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება დაადასტურეს. შსს-ს თქმით, ამის მიზეზი დემონსტრანტთა შეტევა გახდა სამართალდამცავებზე.

პოლიცია კვლავ იყენებს სპეციალურ საშუალებებს: “ამერიკის ხმა” მოწმეზე დაყრდნობით იუწყება, რომ სპეცრაზმმა რეზინის ტყვიები ისროლა იმ ადამიანების მიმართულებითაც, რომლებიც საკუთარი აივნებიდან ტაშით ამხნევებდნენ დემონსტრანტებს. რეზინის ტყვიები უშუალოდ აქციის მონაწილეთა მიმართაც გამოიყენეს.

პროტესტის პირველი ორი დღისგან განსხვავებით, აქციის მონაწილეები შეცვლილი ტაქტიკით მოქმედებენ: თუ იქამდე ძირითადად ქალაქის ცენტრზე კონცენტრირდებოდნენ, ახლა ჯგუფებად იყოფიან და გადაადგილდებიან როგორც ცენტრალურ ქუჩებზე, ისე პერიფერიულ უბნებში. აღნიშნული ტაქტიკის გამოყენებისკენ მოწოდება სოციალურ ქსელში გახმიანდა. მისი მიზანი სწრაფად მოქმედება და პოლიციისათვის პროტესტის მონაწილეთა დაშლის გართულებაა.

დაკავებულთა და დაშავებულთა მიმართ სოლიდარობის გამოსახატავად მინსკის ქუჩებში მოქალაქეები კვლავ კრავენ ცოცხალ ჯაჭვებს, არაერთ მათგანს კი ხელში ყვავილები უჭირავს. მსგავსი ფორმით პროტესტი გუშინ გამოხატეს ქალებმა, მათ შორის, ექიმებმა, რომელთაც ხელჩაკიდებულებმა გაიარეს დედაქალაქის ქუჩებში.

Keramin in Minsk joins the strike. Belarus’s largest producer of tiles and sanitaryware.#ЛукашенкоУходи #LukashenkoGoAway#Belarus pic.twitter.com/jDUcUnXr35

— NEXTA (@nexta_tv) August 13, 2020