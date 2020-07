რუსეთში $1 მილიონით დამაჯარიმეს გეი ადამიანების მხარდაჭერისთვის, არ გადამიხდია – მადონა

ამერიკელი მომღერლის, მადონას თქმით, რუსეთის ქალაქ სანქტ-პეტერბურგში 8 წლის წინ გამართულ კონცერტზე ლგბტ ადამიანების მხარდამჭერი განცხადებების გამო რუსეთის მთავრობამ დააჯარიმა. როგორც მომღერალი “ტვიტერზე” გამოქვეყნებულ პოსტში წერს, თანხა არ გადაუხდია.

“ეს სიტყვა სანქტ-პეტერბურგში 8 წლის წინ გამართულ კონცერტზე ვთქვი. მთავრობამ $1 მილიონით დამაჯარიმა გეი საზოგადოების მხარდაჭერის გამო. არასდროს გადამიხდია…”, – აღნიშნავს მადონა.

I made this speech at a concert in St. Petersburg 8 years ago. I was fined 1 million dollars by The government for supporting the Gay community.

I never paid……………….. #freedomofspeech #powertothepeople#mdna https://t.co/6wH53V4aUn pic.twitter.com/LGhV5gUerc

