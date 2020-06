ვიმედოვნებ, რომ 8 მარტის შეთანხმება ბოლომდე შესრულდება – კუბილიუსი

ევროპარლამენტარი ანდრიუს კუბილიუსი საქართველოში საკონსტიტუციო ცვლილებების კენჭისყრას ეხმიანება და იმედოვნებს, რომ 8 მარტის შეთანხმება ბოლომდე შესრულება.

ამის შესახებ კუბილიუსმა განცხადება ტვიტერზე გამოაქვეყნა.

I welcome 1st reading on #Georgia electoral reform with 136 votes in favour. Hope 8 March agreement will be fully implemented, and all opposition parties will be able to participate in further readings. This is the way to maturity of democracy in 🇬🇪 without political prisoners!

— Andrius Kubilius (@KubiliusA) June 22, 2020