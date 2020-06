სომხეთში Covid-19-ის 428 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა

10 ივნისს სომხეთის ჯანდაცვის სამინისტრომ ბოლო 24 საათის განმავლობაში Covid-19-ით ინფიცირების 428 და გარდაცვალების 10 ახალი შემთხვევა დაადასტურა. გამოჯანმრთელდა 775 ადამიანი.

ბოლო მონაცემებით, ქვეყანაში Covid-19-ით 14103 ადამიანია ინფიცირებული. ჩატარებულია 73156 ტესტირება.

As of June 10, 11:00 AM, 14103 cases of coronavirus have been confirmed in #Armenia with 5226 recoveries and 227 deaths. 8573 patients with #COVID-19 are currently undergoing treatment. In total, 73156 tests have been completed.

Thus, we have 428 new cases and 775 recoveries.

— Ministry of Health (@MinHealth_Arm) June 10, 2020