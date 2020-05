“პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას” კიდევ ერთი ევროპარლამენტარი ითხოვს

ევროპარლამენტის წევრი “ევროპის სახალხო პარტიიდან” ანჟეი ჰალიცკი აცხადებს, რომ პოლიტიკური პატიმრების ციხეში დატოვება საქართველოს ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მიღწეული 8 მარტის შეთანხმების დარღვევაა.

“ჩვენ, საქართველოს მეგობრები ევროპარლამენტში, მივესალმეთ 8 მარტის შეთანხმებას, რომელიც მიღწეულ იქნება მთავრობასა და ოპოზიციას შორის. პოლიტიკური პატიმრების არგათავისუფლება არღვევს ამ შეთანმხებას და არ ნიშნავს თავისუფალ არჩევნებს. გაათავისუფლეთ პოლიტიკური პატიმრები!”, – წერს ევროპარლამენტის წევრი Twitter-ზე.

We, #Georgia‘s friends in the European Parliament welcomed the March 8 Agreement between the Government and the Opposition. No release of political prisoners means breaking the agreement and no fair elections. Set the political prisoners free! pic.twitter.com/3spXU2pdZf

