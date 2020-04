ტვიტერის დამფუძნებელი Covid 19-თან ბრძოლისთვის $1 მილიარდს გამოყოფს

სოციალური ქსელ ტვიტერის დამფუძნებელი ჯეკ დორსი ამბობს, რომ კორონავირუსთან ბრძოლის მხარდასაჭერად, ჯამში, 1 მლრდ აშშ დოლარს გამოყოფს.

ეს თანხა, დორსის თქმით, მისი ქონების დაახლოებით 28%-ს წარმოადგენს.

BBC -ს თანახმად, დორსი, რომელიც ტვიტერის გარდა, კომპანია Square-ის აღმასრულებელი დირექტორიცაა, ამბობს, რომ ქველმოქმედებისთვის სწორედ ამ უკანასკნელი კომპანიის წილებს გამოიყენებს და არა – ტვიტერისას. ამას ჯეკ დორსი იმით ხსნის, რომ Square-ში „უფრო მეტს” ფლობს.

I’m moving $1B of my Square equity (28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz

— jack (@jack) April 7, 2020