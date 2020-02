ზალკალიანი შეშფოთებას გამოთქვამს დონბასში შეტევაზე

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი აცხადებს, რომ ძლიერ შეშფოთებულია დონბასში უკრაინულ ძალებზე თავდასხმით.

უკრაინის სამხედრო ძალების განცხადებით, ქვეყნის აღმოსავლეთით – დონბასის რეგიონში, რომლის ნაწილსაც რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი მებრძოლები იკავებენ — მათ სამხედროებზე შეტევა განხორციელდა.

BBC-ის ცნობით, დაპირისპირება ლუგანსკის სოფელ ზოლოტოეში დაიწყო. უკრაინული მხარის ცნობით, ერთი სამხედრო გარდაიცვალა, ოთხი კი დაიჭრა.

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი განვითარებულ მოვლენებს ტვიტერზე გამოეხმაურა და დაწერა:

„ღრმად შეშფოთებული ვარ ცნობებით ზოლოტოეს მახლობლად უკრაინულ პოზიციებზე რუსეთის მხარდაჭერილი თავდასხმის შესახებ. სამხედრო ესკალაცია ძირს უთხრის კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარებისთვის გაწეულ ძალისხმევას და ამ პროცესში ყველანაირ პროგრესს ანგრევს“.

Deeply concerned over reports of Russian-backed attack on Ukrainian strongholds near #Zolote today. Military escalation undermine efforts towards peaceful settlement and ruin any progress in this process @MFA_Ukraine @VPrystaiko

