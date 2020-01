ვუჰანში მოსახლეობა ერთმანეთს სიმღერით ამხნევებს [ვიდეო]

ჩინეთის ქალაქ ვუჰანში, რომელიც კარანტინის ზონაშია მოსახლეობა ერთმანეთს სიმღერით და შეძახილებით ამხნევებს. ვიდეოკადრებს სამხრეთ ჩინეთის “მორნინგ პოსტი” ავრცელებს.

როგორც გამოცემა წერს, ხალხი სახლებიდან პატრიოტულ სიმღერებს მღერის და ერთმანეთს მხნეობისკენ მოუწოდებს. აღნიშნულს სოციალურ ქსელებში არაერთგვაროვანი შეფასებები მოჰყვა. მთავრობა ხალხს მოუწოდებს ღია ფანჯრებთან არ იმღერონ, რათა კორონავირუსის გავრცელების რისკი არ გაიზარდოს.

კარანტინის ზონაში ამ დროისთვის ჩინეთის ორი ქალაქი, ჰუანგანგი და ვუჰანია. ჰუანგანგი 80 კილომეტრის აღმოსავლეთით მდებარეობს ქალაქ ვუჰანისგან, საიდანაც ვირუსი თავდაპირველად გავრცელდა. ქალაქში დაახლოებით 7 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. გარდა ამისა, “ჩაიკეტა” ქალაქი ვუჰანი, სადაც ვირუსი პირველად გავრცელდა და 11 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს.

ადგილობრივი ხელისუფლების განცხადებით, ამ ქალაქებში აეროპორტები და სარკინიგზო სადგურები დაიკეტა ქალაქიდან გამსვლელი მგზავრებისთვის. აგრეთვე აღარ მუშაობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი.

ამასთან შეზღუდვები დაწესდა ქალაქ ეჟოუშიც – ჩაიკეტა სარკინიგზო სადგური, მოწმდება ქალაქში შემავალი და გამავალი ყველა მანქანა.

This is what it sounds like across #Wuhan tonight. In the city (of 11 million) that is effectively quarantined as the epicenter of the #coronarvirus, a social media message urged people to chant ‘Jiāyóu!’ from balconies & streets. It means, ‘keep going’. Have a listen: @NBCNews pic.twitter.com/yJSP0Cg5fK

— Janis Mackey Frayer (@janisfrayer) January 27, 2020