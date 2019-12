მსგავსი დაკავებები თავიდან აცილებული უნდა იყოს – ლიეტუვის საგარეო გაფრინდაშვილზე

ლიეტუვის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ეხმაურება ვაჟა გაფრინდაშვილის საპატიმროდან გათავისუფლებას და აცხადებს, რომ მსგავსი დაკავებები მომავალში არ უნდა მოხდეს.

„მივესალმებით, რომ სამხრეთ ოსეთის რეგიონის დე ფაქტო ხელისუფლებამ პატიმრობიდან გაათავისუფლა ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი, რომელიც 9 ნოემბერს უკანონოდ დააკავეს „საზღვრის კვეთის“ ბრალდებით. მომავალში მსგავსი დაკავებები თავიდან უნდა იქნას აცილებული და ყველასთვის გარანტირებული უნდა იყოს გადაადგილების თავისუფლება“, – წერია ლიეტუვის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ ტვიტერზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში.

We welcome Georgian physician Dr Vazha #Gaprindashvili released from imprisonment by de facto authorities in 🇬🇪 South Ossetia region for illegal “border” crossing on Nov 9. Further detentions should be avoided & freedom of movement guaranteed for everyone https://t.co/cOL5AR0ypJ

