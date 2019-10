Twitter თავის პლატფორმაზე პოლიტიკურ რეკლამას აკრძალავს

სოციალური ქსელი Twitter თავის პლატფორმაზე პოლიტიკურ რეკლამას კრძალავს. ამის შესახებ განცხადებას Twitter-ის აღმასრულებელი დირექტორი ჯეკ დორსი ავრცელებს.

ეს გადაწყვეტილება ძალაში 22 ნოემბრიდან შევა და ხელს შეუშლის როგორც ე.წ. ფეიკ ნიუსების, ასევე, პოლიტიკოსების მხრიდან ცრუ ინფორმაციის გავრცელებას. გარდა ამისა, Twitter-ის ახალი რეგულაციები დიდი ბრიტანეთში რიგგარეშე არჩევნებსაც ემთხვევა, რომელიც 12 დეკემბერსაა ჩანიშნული.

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…🧵

