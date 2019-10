რუსეთის შეკავებასაც ეხება – კოფი აშშ-ის ჯარების საქართველოში გაგზავნის იდეაზე

ანალიტიკოსი ლუკ კოფი, რომელიც ამერიკულ კონსერვატიული ორგანიზაცია „ჰერიტიჯის ფონდის“ მკვლევარია, განმარტავს სირიიდან წამოსული აშშ-ის ჯარების საქართველოში გაგზავნის იდეას:

„როგორც ვიცი, ეს არ განიხილება აშშ-ის მთავრობის მიერ. ბევრი კითხულობს — „ლოჯისტიკაზე რას იტყვით“? საუბარია 750კმ-ზე — ვფიქრობ, აშშ-ის სამხედრო ძალებს ამ წინაღობის დაძლევა შეუძლიათ. ვინც კითხულობს, „მერე თურქეთზე რას იტყვი“, მათ არ ესმით თურქულ-ქართული ურთიერთობა. და დიახ, ეს ასევე ეხება რუსეთის შეკავებას“.

Few points:

-As far as I know this *isn’t* being considered by US Govt

-Many saying “what about logistics”? It’s 750km—I think US Military can overcome😉

-Those saying “what about Turkey”? don’t understand the Turkish-Georgian relationship

-Yes this is also about deterring Russia

— Luke Coffey (@LukeDCoffey) October 25, 2019