სომხეთი გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოში 3 წლის ვადით აირჩიეს

სომხეთი გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს (UN HRC) წევრად აირჩიეს.

ეს გადაწყვეტილება გაერომ 17 ოქტომბერს მიიღო 144 ხმით. სომხეთი საბჭოს წევრი 2020-2022 წლებში იქნება.

გაეროს ადამიანის უფლებების საბჭო გაეროს 47 წევრი სახელმწიფოსგან შედგება და მის ფუნქციას წარმოადგენს ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დაცვის უზრუნველყოფა, მსოფლიოში ადამიანის უფლებათა დარღვევებზე რეაგირება და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება. გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს 47 ქვეყანა აკომპლექტებს 3-წლიანი ვადით.

სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა ტვიტერზე დაწერა, რომ სომხეთის არჩევა საბჭოში არის ქვეყნის „დემოკრატიული ტრანსფორმაციისა და ადამიანის უფლებებისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვისა და წახალისების საქმეში მიღწეული არსებითი პროგრესის აღიარება და დადასტურება საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან“.

#Armenia is elected to #UN #HRC for 2020-2022 – with 144 votes – a strong testimony of recognition by international community of our #democratic transformation and substantial progress in protection and promotion of #humanrights and fundamental freedoms.

— Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) October 17, 2019