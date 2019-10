„Johnson & Johnson“ -ს სასამართლომ 8 მილიარდი აშშ დოლარის გადახდა დააკისრა

ფარმაცევტული კომპანია „Johnson & Johnson“ ფილადელფიის სასამართლომ 8 მილიარდი აშშ დოლარის გადახდა დააკისრა მომჩივანისთვის. სასამართლომ აზრით, კომპანიამ არ გააფრთხილა მომხმარებლები პრეპარატ „რისპერდალის“ (Risperdal) გვერდით მოვლენებზე, კერძოდ კი მამაკაცებში მკერდის ზრდაზე. შედეგად, კომპანიის აქციების ფასი 2 პროცენტით დაეცა. ამის შესახებ „BBC“, „Financial Times“, „The New York Times“ და სხვა წყაროები წერენ.

სასამათლოს გადაწყვეტილებით, კომპანია ვალდებულია აუნაზღაუროს ზარალი ნიკოლას მიურეის, რომელმაც აქამდე უკვე მოიგო კიდევ ერთი საქმე კომპანიის წინააღმდეგ. მიურეის გარდა, „Johnson & Johnson“-ის წინააღმდეგ სასამართლოში თავის რიგს ათასობით ანალოგიური საქმე უცდის.

პრეპარატი, რომელიც შიზოფრენიისა და სხვა ფსიქიკური აშლილობების მკურნალობისთვისაა შექმნილი, სხვა მსგავსი საქმეების ფიგურანტი არაერთხელ იყო. აქამდე, კომპანიას სხვა საქმეში 2,5 მილიონი დოლარის გადახდა დაეკისრა. დაზარალებული მხარის აზრით, პრეპარატის გამო აუტიზმის მქონე ბიჭს 8 წლის ასაკიდან მკერდი ეზრდებოდა, ხოლო შედეგის რამენაირად ნეიტრალიზება შეუძლებელი იყო. მოსარჩლეები მიიჩნევდნენ, რომ რისპერდალი იწვევს გინეკომასტიას, რომლის შედეგადაც მამაკაცებს ჰორმონ პროლაქტინის აქტივაციის გამო მკერდის ქსოვილები უსივდებათ.

აქამდე, „Johnson & Johnson“ სხვა საქმეების ფიგურანტიც იყო – კომპანიას ამერიკაში ოპიოდების კრიზისის გაღვივებას და მათი ჰიგიენური პუდრის მიერ კიბოს გამოწვევას ედავებოდნენ. კომპანია ორივე ბრალდებას ასაჩივრებს.

„Johnson & Johnson“-ში ფილადელფიის სასამართლოს ვერდიქტს არ ეთანხმებიან და სააპელაციო სასმართლოში გასაჩივრებას აპირებენ. იურისტების აზრით, ჯარიმა „ზედმეტად არაშესაფერისია“ და ისინი დარწმუნებულები არიან, რომ შემდეგი ინსტანცია ვერდიქტს შეცვლის. „მომჩივნის ადვოკატმა ვერ წარმოადგინა ვერანაირი მტკიცებულება იმისა, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფმა მართლა მიიღო რამე ზიანი“ – აცხადებენ კომპანიაში. მათივე თქმით, სასამართლომ არ გაითვალისწინა მათი მთავარი არგუმენტები, მათ შორის ის, რომ მათი აზრით, ფარმაცევტული კომპანია ხაზს უსვამდა რისკებს და პრეპარატსაც პაციენტებისთვის დიდი სარგებელი მოჰქონდა.

ავტორი: ნიკა ბურდული