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- 05.10.2019

თბილისობა 2019 EPA-ს ობიექტივში

ნახეთ თბილისობა, რომელიც 5-6 ოქტომბერს იმართება, ევროპის პრეს ფოტო სააგენტოს ფოტოებით:

თბილისობა 05 October 2019. ფოტო: EPA-EFE/ZURAB KURTSIKIDZE

თბილისობა 05 October 2019. ფოტო: EPA-EFE/ZURAB KURTSIKIDZE

თბილისობა 05 October 2019. ფოტო: EPA-EFE/ZURAB KURTSIKIDZE

თბილისობა 05 October 2019. ფოტო: EPA-EFE/ZURAB KURTSIKIDZE

თბილისობა 05 October 2019. ფოტო: EPA-EFE/ZURAB KURTSIKIDZE

თბილისობა 05 October 2019. ფოტო: EPA-EFE/ZURAB KURTSIKIDZE

თბილისობა 05 October 2019. ფოტო: EPA-EFE/ZURAB KURTSIKIDZE

თბილისობა 05 October 2019. ფოტო: EPA-EFE/ZURAB KURTSIKIDZE

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
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