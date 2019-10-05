თბილისობა 2019 EPA-ს ობიექტივში

ნახეთ თბილისობა, რომელიც 5-6 ოქტომბერს იმართება, ევროპის პრეს ფოტო სააგენტოს ფოტოებით:
თბილისობა 05 October 2019. ფოტო: EPA-EFE/ZURAB KURTSIKIDZE
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თბილისობა 05 October 2019. ფოტო: EPA-EFE/ZURAB KURTSIKIDZE
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თბილისობა 05 October 2019. ფოტო: EPA-EFE/ZURAB KURTSIKIDZE
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