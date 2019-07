წყალდიდობა ვაშინგტონში: ნაწილობრივ დაიტბორა თეთრი სახლიც

გადაუღებელი წვიმის გამო აშშ-ის დედაქალაქში წყალდიდობაა. დაიტბორა მერილენდისა და ვირჯინიის შტატები, ასევე თეთრი სახლის ნაწილი დაიტბორა. ინფორმაციას ამის შესახებ Washington Post-ი ავრცელებს.

წყალდიდობის გამო ათასობით ადამიანი ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი, ვაშინგტონის გარეუბან არლინგტონში მეტრო სადგური Vinginia Square და რონალდ რეიგანის სახელობის აეროპორტის მუშაობა შეფერხებულია. ჯერ-ჯერობით უცნობია არიან თუ არა დაშავებულები.

A flash flood emergency is declared for the Washington, DC, metro area until 2 p.m. after some places see over 3 inches of rain in an hour https://t.co/cE7z1isEy1 pic.twitter.com/vWloOQWeQ8

— CNN Breaking News (@cnnbrk) July 8, 2019