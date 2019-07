ტვიტერის მომხმარებლების სასაცილო რეაქციები ფეისბუკის შეფერხებაზე

რამდენიმე საათის განმავლობაში ფეისბუკი შეფერხებით მუშაობდა, ქსელის მომხარებლები ვერ ხედავდნენ ფოტოებს, ასევე უჭირდათ ვიდოებისა და სურათების ერთმანეთისთვის გადაგზავნა და ა.შ. ფეისბუკის გასაჭირს ტვიტერის მომხარებლების ნაწილი სარკასტული და სასაცილო პოსტებით გამოეხმაურნენ:

პოსტის აღწერა: მარცხნივ ფეისბუკის, ინსტაგრამის, ვოთსაპის მომხმარებლები, ხოლო მარჯვნივ – ტვიტერის

პოსტის აღწერა: ჩვენ ველოდებით, როდის დაიწყებენ მუშაობას ტვიტერი, ფეისბუკი და ვოთსაპი.

Me on Twitter while everyone who uses Facebook, Insta & WhatsApp are spazzing out #Instagramdown #Facebookdown#whatsappdown pic.twitter.com/NTY4H7j120 — David Banterborough (@TheRealDaveBant) July 3, 2019