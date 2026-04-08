გიგა ავალიანის საქმის ფიგურანტებს სასჯელის ზომა განესაზღვრათ

8 აპრილი, 2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ახალგაზრდა მასწავლებლის, გიგა ავალიანის საქმეზე მსჯავრდადებულ ორ არასრულწლოვანს — ალექსანდრე გაბაშვილსა და გიორგი რიკაძეს — 14-14 წლით პატიმრობა მიესაჯათ, ხოლო დემეტრე ჩიქოვანს — 9 წლით.

გადაწყვეტილება მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილმა მიიღო.

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის თანახმად, მსჯავრდადებულებს სასჯელი 1/4-ით შეუმცირდათ, შესაბამისად, ალექსანდრე გაბაშვილი და გიორგი რიკაძე პენიტენციურ დაწესებულებაში 10 წელსა და 6 თვეს გაატარებენ, დემეტრე ჩიქოვანი კი — 6 წელსა და 9 თვეს.

28 წლის მასწავლებელს, გიგა ავალიანს 2025 წლის პირველ ოქტომბერს საკუთარ სახლთან თავს დაესხნენ. ის 24 ოქტომბერს კლინიკაში გარდაიცვალა. ამ ეტაპზე 4 არასრულწლოვანია დაკავებული. გამოძიების ვერსიით, უშუალოდ დანაშაულის ადგილას ორი მათგანი იმყოფებოდა – ერთი ავალიანს ფიზიკურად გაუსწორდა, მეორემ კი ინციდენტი გადაიღო. მათ გარდა დაკავებულია კიდევ ორი არასრულწლოვანი.

ალექსანდრე გაბაშვილს გიგა ავალიანის სისხლის სამართლის საქმეზე ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 117-ე მუხლის მე-4 ნაწილით (ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება, ჩადენილი ჯგუფურად, რამაც გამოიწვია სიცოცხლის მოსპობა) და სხვა ძალადობრივი დანაშაულის ფაქტებზე — 225-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილით (ჯგუფური მოქმედების ორგანიზება და მასში მონაწილეობა, რასაც თან ახლავს ძალადობა) წარედგინა, რაც სასჯელის სახედ და ზომად 14 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

გიორგი რიკაძეს გიგა ავალიანის სისხლის სამართლის საქმეზე ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 117-ე მუხლის მე-4 ნაწილით (ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება, ჩადენილი ჯგუფურად, რამაც გამოიწვია სიცოცხლის მოსპობა) და სხვა ძალადობრივი დანაშაულის ფაქტებზე — 225-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილით (ჯგუფური მოქმედების ორგანიზება და მასში მონაწილეობა, რასაც თან ახლავს ძალადობა) წარედგინა, რაც სასჯელის სახედ და ზომად 14 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

დემეტრე ჩიქოვანს, სხვა ძალადობრივი დანაშაულის ფაქტებზე, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 225-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილით (ჯგუფური მოქმედების ორგანიზება და მასში მონაწილეობა, რასაც თან ახლავს ძალადობა) წარედგინა ბრალი, რაც 9 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.

მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილმა სამივე მათგანი დამნაშავედ ცნო 4 აპრილის სხდომაზე, დღეს, 8 აპრილს კი მათ წარდგენილი ბრალისთვის განკუთვნილი სასჯელის უმაღლესი ზომა განუსაზღვრა.

გიგა ავალიანის საქმის ფიგურანტები სასამართლომ დამნაშავედ ცნო

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

იქმნება ეკონომიკის განვითარების კორპორაცია და ინვესტიციების სააგენტო

ცხინვალი: საქართველოს მოქალაქე გავაძევეთ

მთაწმინდის რაიონში სახლის კედელი ჩამოინგრა, შენობიდან გაყვანილია 12 ოჯახი

ECHR-მ ხადიჯა ისმალოვასთვის ქვეყნის დატოვების აკრძალვაზე აზერბაიჯანს კომპენსაცია დააკისრა

სტრასბურგის სასამართლოს კომენტარი სადიგოვის გაძევებაზე 08.04.2026
სტრასბურგის სასამართლოს კომენტარი სადიგოვის გაძევებაზე
სამინისტროს თქმით, ძვირადღირებული განათება მხოლოდ ერთი სპექტაკლისთვის არ შეუძენიათ 08.04.2026
სამინისტროს თქმით, ძვირადღირებული განათება მხოლოდ ერთი სპექტაკლისთვის არ შეუძენიათ
მარნეულის მერის ძმას ბრალი წარედგინა, პროკურატურა პატიმრობას ითხოვს 08.04.2026
მარნეულის მერის ძმას ბრალი წარედგინა, პროკურატურა პატიმრობას ითხოვს
„თეგეტა ჰოლდინგის“ მხარდაჭერით საქართველოში საბურავების გადამამუშავებელი საწარმო შენდება 08.04.2026
„თეგეტა ჰოლდინგის“ მხარდაჭერით საქართველოში საბურავების გადამამუშავებელი საწარმო შენდება
წალკაში კარანტინი გამოცხადდა 08.04.2026
წალკაში კარანტინი გამოცხადდა
შეუძლოდ მყოფისთვის დახმარების გაუწევლობის ბრალდებით 2 პირი დააკავეს 08.04.2026
შეუძლოდ მყოფისთვის დახმარების გაუწევლობის ბრალდებით 2 პირი დააკავეს
„ამბასადორის კუნძულზე $600 მილიონზე მეტი ღირებულების საინვესტიციო პროექტები ხორციელდება” – გოჩა კამკია 08.04.2026
„ამბასადორის კუნძულზე $600 მილიონზე მეტი ღირებულების საინვესტიციო პროექტები ხორციელდება” – გოჩა კამკია