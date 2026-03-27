სასამართლომ შეწყვიტა ფოტორეპორტიორ გიორგი თარხნიშვილის “ტროტუარის საქმე”

27 მარტი, 2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე დავით მაკარაძემ შეწყვიტა ფოტორეპორტიორ გიორგი თარხნიშვილის წინააღმდეგ დაწყებული ადმინისტრაციული დევნის საქმე. 

შინაგან საქმეთა სამინისტრომ  ფოტორეპორტიორს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი შეუდგინა ტროტუარზე დგომის გამო.  საუბარია 2025 წლის 18 დეკემბერს, პარლამენტის წინ, ტროტუარზე გამართულ აქციაზე, რა დროსაც  თარხნიშვილი პროფესიულ მოვალეობას ასრულებდა.

 19 მარტს მოსამართლე თორნიკე კაპანაძემ ასევე შეწყვიტა რადიო თავისუფლების ოპერატორის, ზუკა ხიდაშელის საქმე. შსს მასაც 2025 წლის 18 დეკემბერს, ტროტუარზე დგომას ედავებოდა. ხიდაშელიც, თარხნიშვილის მსგავსად, პროფესიულ მოვალეობას ასრულებდა.

დღეს, 27 მარტს თბილისის საქალაქო სასამართლო ასევე განიხილავს ნეტგაზეთის ჟურნალისტ მარიამ ძიძარიას და მედიაჩეკერის ჟურნალისტ ნინია კაკაბაძის საქმეებს. ორივე ჟურნალისტს ადმინისტრაციული პატიმრობა ემუქრება იმის გამო, რომ პროფესიულ მოვალეობას ასრულებდნენ.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

„ამბასადორი აილენდ ბათუმის“ პროექტი MIPIM 2026-ის გლობალურ ურბანულ ფესტივალზე წარადგინეს

ისრაელი აცხადებს, რომ ჰორმუზის სრუტის ბლოკადის უკან მდგომი სარდალი მოკლა

სახალხო დამცველმა ბალდის კანიონზე სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება წარადგინა

ნეტგაზეთის რეპორტიორის სასამართლო პროცესი დაწყებისთანავე გადაიდო 27.03.2026
ნეტგაზეთის რეპორტიორის სასამართლო პროცესი დაწყებისთანავე გადაიდო
რუს დეპუტატებს უმასპინძლა კონგრესმენმა, რომლის მიწვევითაც „ოცნება“ აშშ-ში იმყოფებოდა 27.03.2026
რუს დეპუტატებს უმასპინძლა კონგრესმენმა, რომლის მიწვევითაც „ოცნება“ აშშ-ში იმყოფებოდა
უარს ვამბობ ე.წ. ისტორიული სამართლიანობის აღდგენის დღის წესრიგზე – ფაშინიანი 27.03.2026
უარს ვამბობ ე.წ. ისტორიული სამართლიანობის აღდგენის დღის წესრიგზე – ფაშინიანი
სომხეთის წინააღმდეგ ჰიბრიდული ჩარევები რუსულ, თურქულ და აზერბაიჯანულ წყაროებში ვლინდება – ერევანი 27.03.2026
სომხეთის წინააღმდეგ ჰიბრიდული ჩარევები რუსულ, თურქულ და აზერბაიჯანულ წყაროებში ვლინდება – ერევანი
ბაჩო ახალაიას სასამართლოში გაკეთებული განცხადების გამო ახალი ბრალი წარუდგინეს 27.03.2026
ბაჩო ახალაიას სასამართლოში გაკეთებული განცხადების გამო ახალი ბრალი წარუდგინეს
ტროტუარზე დგომის გამო მოქალაქეებს პატიმრობებს უფარდებენ 27.03.2026
ტროტუარზე დგომის გამო მოქალაქეებს პატიმრობებს უფარდებენ
აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი მაკა ბოჭორიშვილს შეხვდა 27.03.2026
აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი მაკა ბოჭორიშვილს შეხვდა
