ჰელსინკის კომისია აშშ-ის მთავრობას მოუწოდებს, გამოიყენოს სანქციები, რათა ყურადღება მიექცეს მოსკოვის მექანიზმის რეკომენდაციებს

19 მარტი, 2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აშშ-ის ჰელსინკის კომისიის ორპარტიულმა ხელმძღვანელობამ საქართველოსთან დაკავშირებით ეუთოს „მოსკოვის მექანიზმის“ დასკვნასთან დაკავშირებით ერთობლივი განცხადება გამოაქვეყნა და ამერიკის მთავრობას მოუწოდა, გამოიყენოს სანქციები და სხვა ინსტრუმენტები, რათა საქართველოს ხელისუფლებამ გაითვალისწინოს ანგარიშში მოცემული რეკომენდაციები.

„ეუთოს მოსკოვის მექანიზმის ანგარიში ნათელია: „ქართული ოცნება“ ქართველ ხალხს ძნელად მოპოვებულ თავისუფლებას ჰპარავს და მათ ქვეყანას იზოლირებულ, ავტორიტარულ სახელმწიფოდ აქცევს. ჩვენ მოვუწოდებთ აშშ-ის ოფიციალურ პირებს, შეუერთდნენ ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს სანქციებისა და სხვა ხელმისაწვდომი ინსტრუმენტების გამოსაყენებლად, რათა დაჟინებით მოითხოვონ, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გაითვალისწინოს ამ ანგარიშში მოცემული რეკომენდაციები. ჩვენ უნდა მოვითხოვოთ, რომ მათ გაათავისუფლონ ყველა პოლიტიკური პატიმარი, მოხსნან პოლიტიკურად მოტივირებული ბრალდებები ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების წინააღმდეგ და გააუქმონ ანტიდემოკრატიული და უსამართლო კანონები“, — ნათქვამია განცხადებაში.

განცხადებას ხელს აწერენ აშშ-ის ჰელსინკის კომისიის თავმჯდომარე, სენატორი როჯერ უიკერი (რესპუბლიკელი), თანათავმჯდომარე, კონგრესმენი ჯო უილსონი (რესპუბლიკელი), წამყვანი წევრი, სენატორი შელდონ უაითჰაუსი (დემოკრატი), წამყვანი წევრი, კონგრესმენი სტივ კოენი (დემოკრატი) და სენატორი ჯინ შაჰინი (დემოკრატი).

რუმინეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქი საქართველოს უსამძიმრებს

სამძიმარს ვუცხადებ ქართველ ხალხს ილია მეორის გარდაცვალების გამო – გერმანიის ელჩი

მუსლიმთა სამმართველო: ვუსამძიმრებთ საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას პატრიარქის გარდაცვალებას

სამძიმარს ვუცხადებ და ლოცვას ვუგზავნი ქართველ ხალხს – ვატიკანის ყოფილი ელჩი საქართველოში

აშშ-ის საელჩოს განმარტება $15 ათასამდე სავიზო გარანტიებზე 19.03.2026
აშშ-ის საელჩოს განმარტება $15 ათასამდე სავიზო გარანტიებზე
სომხეთს პატრიარქს უნდა ჩამოსვლა, თუ გამოუშვებენ, ჩამოვა – მიტროპოლიტი ფაჩუაშვილი 19.03.2026
სომხეთს პატრიარქს უნდა ჩამოსვლა, თუ გამოუშვებენ, ჩამოვა – მიტროპოლიტი ფაჩუაშვილი
34 576-მა ყარაბაღელმა სომხეთის მოქალაქეობა მიიღო – ერევანი 19.03.2026
34 576-მა ყარაბაღელმა სომხეთის მოქალაქეობა მიიღო – ერევანი
ზუგდიდის აქციების მედროშეს წლამდე პატიმრობა ემუქრება – აქტივისტი 19.03.2026
ზუგდიდის აქციების მედროშეს წლამდე პატიმრობა ემუქრება – აქტივისტი
ზახაროვა “ოცნების” მთავრობას “საინტერესო სპორტულ თამაშში” ეპატიჟება 19.03.2026
ზახაროვა “ოცნების” მთავრობას “საინტერესო სპორტულ თამაშში” ეპატიჟება
ჰელსინკის კომისია აშშ-ის მთავრობას მოუწოდებს, გამოიყენოს სანქციები, რათა ყურადღება მიექცეს მოსკოვის მექანიზმის რეკომენდაციებს 19.03.2026
ჰელსინკის კომისია აშშ-ის მთავრობას მოუწოდებს, გამოიყენოს სანქციები, რათა ყურადღება მიექცეს მოსკოვის მექანიზმის რეკომენდაციებს
საქართველოს მოქალაქეებს აშშ-ის ვიზის მისაღებად $15 000-მდე დეპოზიტი მოეთხოვებათ 18.03.2026
საქართველოს მოქალაქეებს აშშ-ის ვიზის მისაღებად $15 000-მდე დეპოზიტი მოეთხოვებათ
ილია მეორის მმართველობის ხუთი მახასიათებელი | მოსაზრება 18.03.2026
ილია მეორის მმართველობის ხუთი მახასიათებელი | მოსაზრება