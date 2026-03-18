საქართველოს მოქალაქეებს აშშ-ის ვიზის მისაღებად $15 000-მდე დეპოზიტი მოეთხოვებათ

აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტმა 12 ქვეყანა, მათ შორის საქართველო, დაამატა იმ ქვეყნების სიას, რომლის მოქალაქეებსაც აშშ-ის ბიზნეს და ტურისტულ ვიზაზე განაცხადის გასაკეთებლად 15 000 დოლარამდე ოდენობის დეპოზიტის წარდგენა მოეთხოვებათ.
2 აპრილის შემდეგ იმ ქვეყნების რაოდენობა, რომელთა მოქალაქეებზეც ეს მოთხოვნა ვრცელდება, 50-ს მიაღწევს. სავიზო დეპოზიტის საპილოტე პროგრამა გასულ წელს ტრამპის ადმინისტრაციამ შემოიღო ვიზის ვადის გადაცილებასთან ბრძოლისა და უკანონო მიგრაციის შეზღუდვის მიზნით.
პროგრამის ფარგლებში, განსაზღვრული ქვეყნების მოქალაქეებმა უნდა წარადგინონ გირაო 5 000, 10 000 ან 15,000 დოლარის ოდენობით, რაც დამოკიდებულია კონკრეტულ გარემოებებსა და იმ საკონსულო ოფიცრის გადაწყვეტილებაზე, რომელიც განაცხადს განიხილავს.
გირაოს თანხა დაუბრუნდებათ იმ პირებს, რომლებიც სამშობლოში ვიზისა და გირაოს პირობების დაცვით დაბრუნდებიან, ან აშშ-ში საერთოდ არ გაემგზავრებიან.
სავიზო გირაოს პროგრამაში ჩართული ახალი ქვეყნებია: კამბოჯა, ეთიოპია, საქართველო, გრენადა, ლესოთო, მავრიკი, მონღოლეთი, მოზამბიკი, ნიკარაგუა, პაპუა-ახალი გვინეა, სეიშელის კუნძულები და ტუნისი.
ეს ქვეყნები უერთდებიან იმ 38 სახელმწიფოს, რომლებიც უკვე არიან პროგრამაში: ალჟირი, ანგოლა, ანტიგუა და ბარბუდა, ბანგლადეში, ბენინი, ბუტანი, ბოტსვანა, ბურუნდი, კაბო-ვერდე, ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა, კოტ-დივუარი, კუბა, ჯიბუტი, დომინიკა, ფიჯი, გაბონი, გამბია, გვინეა, გვინეა-ბისაუ, ყირგიზეთი, მალავი, მავრიტანია, ნამიბია, ნეპალი, ნიგერია, სან-ტომე და პრინსიპი, სენეგალი, ტაჯიკეთი, ტანზანია, ტოგო, ტონგა, თურქმენეთი, ტუვალუ, უგანდა, ვანუატუ, ვენესუელა, ზამბია და ზიმბაბვე.
აშშ-მა ვიზებისთვის შესაძლოა,15 000 დოლარამდე დეპოზიტი მოითხოვოს