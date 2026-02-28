საზოგადოება

Reuters-ის ცნობით, აიათოლა ალი ხამენეი მოკლულია

1 მარტი, 2026 •
Reuters-ის ცნობით, აიათოლა ალი ხამენეი მოკლულია
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

გამოცემა Reuters, ისრაელის ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით წერს, რომ მოკლულია აიათოლა ალი ხამენეი – ირანის სულიერი, სამხედრო და პოლიტიკური ლიდერი.

ხამენეის სავარაუდო მკვლელობის შესახებ ინფორმაცია მთელი დღის განმავლობაში ვრცელდებოდა. რამდენიმე საათის წინ, ისრაელმა დაადასტურა, რომ დაიბომბა ხამენეის რეზიდენცია. თუმცა, იქამდე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ის უსაფრთხო ადგილას გადაიყვანეს.

86 წლის ალი ხამენეი ირანს 1989 წლიდან მართავდა. ის იყო რიგით მეორე ლიდერი, რომელიც ქვეყანას ისლამური რევოლუციის შემდეგ ჩაუდგა სათავეში.

დღეს, 28 თებერვლის დილით, ისრაელის თავდაცვის ძალებმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ დაიწყო “პრევენციული თავდასხმა” ირანზე. მოგვიანებით, აშშ-ის პრეზიდენტმა, დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანში “მნიშვნელოვანი სამხედრო ოპერაცია” დაიწყო.

Reuters-ის ცნობით, აიათოლა ალი ხამენეი მოკლულია
“არ ვითანამშრომლებთ სანქცირებულ კომპანოებთან” – MEAMA
“ხაზს ვუსვამთ დიპლომატიური ძალისხმევის მნიშვნელობას რეგიონში დეესკალაციის მისაღწევად” – საგარეო ირანზე
“უმოქმედობა გაცილებით საშიში იქნებოდა” – ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი ირანზე თავდასხმაზე
ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი არ ადასტურებს აიათოლასა და პრეზიდენტის მკვლელობას
Wizz air დროებით აჩერებს ფრენებს ახლო აღმოსავლეთის რამდენიმე მიმართულებით 
“კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ბირთვული უსაფრთხოების დაცვა” – EU-ის ლიდერების ერთობლივი განცხადება ირანზე
დააკავეს დედა, რომელიც 11 წლის შვილს ქუჩაში მოწყალების თხოვნას აიძულებდა – პროკურატურა