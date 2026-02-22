საზოგადოება

უცხოელებს კურიერებად, მძღოლებად და გიდებად მუშაობა აღარ შეეძლებათ

22 თებერვალი, 2026 •
უცხოელებს კურიერებად, მძღოლებად და გიდებად მუშაობა აღარ შეეძლებათ
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საქართველოში მუდმივი ბინადრობის ნებართვის არმქონე უცხოელებს კურიერებად, მძღოლებად და გიდებად მუშაობა აღარ შეეძლებათ.

შრომით იმიგრანტსა და თვითდასაქმებულ უცხოელზე შრომითი საქმიანობის უფლების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ დადგენილება  „ქართული ოცნების“ პრემიერ-მინისტრმა, ირაკლი კობახიძემ გამოსცა.

დადგენილების მიხედვით, დამტკიცდა შრომით იმიგრანტსა და თვითდასაქმებულ უცხოელზე შრომითი საქმიანობის უფლების გაცემის წესი და განისაზღვრა იმ პროფესიებისა და შრომითი/სამეწარმეო საქმიანობების ჩამონათვალი, რომლებზეც დაწესებულია წლიური კვოტები.

წლიური კვოტები წესდება შემდეგ პროფესიებსა და შრომით/სამეწარმეო საქმიანობებზე:

  • შრომით/სამეწარმეო საქმიანობაზე, რომელიც უკავშირდება საკურიერო მომსახურებას, წლიური კვოტაა – 0;
  • შრომით/სამეწარმეო საქმიანობაზე, რომელიც დაკავშირებულია მგზავრების გადაყვანასთან, წლიური კვოტაა – 0;
  • შრომით/სამეწარმეო საქმიანობაზე, რომელიც დაკავშირებულია ტურისტებისთვის გიდების სერვისის მიწოდებასთან, წლიური კვოტაა – 0;
  • შრომით/სამეწარმეო საქმიანობაზე, რომელიც დაკავშირებულია ტურისტებისთვის სამთო, ალპური და სათხილამურო გამყოლების სერვისის მიწოდებასთან, წლიური კვოტა – 200.

დადგენილება 2026 წლის 1 მარტიდან ამოქმედდება.

იმ თვითდასაქმებულ უცხოელებთან მიმართებაში, რომლებიც 2026 წლის 1 მარტის მდგომარეობით უკვე ახორციელებენ საქართველოში შრომით/სამეწარმეო საქმიანობას, არიან მოქმედი საწარმოების პარტნიორები ან სხვაგვარად არიან ჩართულნი სამეწარმეო/შრომითი საქმიანობის პროცესში, რომლიდანაც იღებენ ფინანსურ სარგებელს, მათ მიმართ კანონმდებლობით განსაზღვრული აღსრულების მექანიზმი ამუშავდეს 2026 წლის 1 მაისიდან.

ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემთა ერთიან ბაზაში (www.Labourmigration.moh.gov.ge) რეგისტრირებულმა იმ შრომითმა იმიგრანტმა, რომელსაც 2026 წლის 1 მარტის მომენტისთვის რეგისტრაციის სტატუსი აქვს აქტიური, არაუგვიანეს 2027 წლის 1 იანვრამდე საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით უნდა მოიპოვოს შრომითი საქმიანობის უფლება და შესაბამისი ბინადრობის ნებართვა.

შრომითი იმიგრანტი ადგილობრივ დამსაქმებელთან შრომითი მოწყობისა და მის მიერ ანაზღაურებადი შრომითი საქმიანობის განხორციელების შემთხვევაში, ვალდებულია, მოიპოვოს შრომითი საქმიანობის უფლება ადგილობრივი დამსაქმებლის მეშვეობით, ხოლო თვითდასაქმებული უცხოელის შემთხვევაში − უშუალოდ.

შრომითი საქმიანობის უფლება გაიცემა:

  • შრომითი იმიგრანტის შემთხვევაში – კონკრეტულ დამსაქმებელთან, კონკრეტულ სამუშაო პოზიციაზე;
  • თვითდასაქმებული უცხოელის შემთხვევაში – კონკრეტულ საქმიანობაზე ან/და საქმიანობის კონკრეტულ სფეროზე.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

9 მსახიობმა დატოვა თეატრი, საიდანაც ანდრო ჭიჭინაძის ბანერი ჩამოხსნეს

კილაძის თქმით მისი დაკავების “საქმე მდინარაძის შეკერილია”

ფარცხალაძე ამტკიცებს, რომ მისთვის წარდგენილო ბრალი უცხოეთიდანაა დაკვეთილი

20-მდე ასოციაცია მოითხოვს, შეჩერდეს ილიუნის პროგრამების შეკვეცა-გაუქმების პროცესი

“ოცნების” რიგითი ექსპერტი” – ვინ განიხილავს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების საქმეს 23.02.2026
“ოცნების” რიგითი ექსპერტი” – ვინ განიხილავს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების საქმეს
სადამდე გამყარდება ლარი? – თიბისი კაპიტალმა მაკროეკონომიკური განახლება გამოაქვეყნა 23.02.2026
სადამდე გამყარდება ლარი? – თიბისი კაპიტალმა მაკროეკონომიკური განახლება გამოაქვეყნა
ლენტეხის ყოფილი მერი გია ონიანი დააკავეს 23.02.2026
ლენტეხის ყოფილი მერი გია ონიანი დააკავეს
ვასო აბაშიძის სახელობის თეატრს ანდრო ჭიჭინაძეც ტოვებს 23.02.2026
ვასო აბაშიძის სახელობის თეატრს ანდრო ჭიჭინაძეც ტოვებს
„თეგეტა მოტორსი“ 15 წლის ქართველი მრბოლელის, მათე კობახიძის 2026 წლის სარბოლო სეზონის მხარდამჭერია 23.02.2026
„თეგეტა მოტორსი“ 15 წლის ქართველი მრბოლელის, მათე კობახიძის 2026 წლის სარბოლო სეზონის მხარდამჭერია
საქართველომ რუსეთისგან რეკორდული რაოდენობის LPG იყიდა 23.02.2026
საქართველომ რუსეთისგან რეკორდული რაოდენობის LPG იყიდა
კალასი ადასტურებს, რომ EU-ის დოკუმენტი რუსეთისგან საქართველოდან ჯარების გაყვანას ითხოვს 23.02.2026
კალასი ადასტურებს, რომ EU-ის დოკუმენტი რუსეთისგან საქართველოდან ჯარების გაყვანას ითხოვს
კასპში დააკავეს პირი, რომელმაც მის დასაკავებლად მისულ პოლიციას ცეცხლი გაუხსნა – შსს 22.02.2026
კასპში დააკავეს პირი, რომელმაც მის დასაკავებლად მისულ პოლიციას ცეცხლი გაუხსნა – შსს