30-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია სოლიდარობას უცხადებს გერმანიის ელჩს

ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები სოლიდარობას უცხადებენ გერმანიის ელჩს საქართველოში პეტერ ფიშერს.
მაშინ, როდესაც დემოკრატიული ღირებულებები და საქართველოს ევროპული მომავალი თავდასხმის ქვეშაა, არასამთავრობოების შეფასებით, ელჩი ფიშერი თანმიმდევრულად და გაბედულად იცავს თავისუფლების, ღიაობისა და დემოკრატიის პრინციპებს.
განცხადებაში ნათქვამია, რომ პეტერ ფიშერი „ქართული ოცნების“ მხრიდან უსაფუძვლო, აგრესიული და უღირსი თავდასხმების სამიზნე გახდა და მისი პიროვნული შეურაცხყოფა და პროპაგანდისტული ნარატივები არ არის ცალკეული ინციდენტები.
„ისინი მიზანმიმართული და სისტემური დეზინფორმაციული და მტრული კამპანიის ნაწილია, რომელიც მიმართულია არა მხოლოდ გერმანიის, არამედ სხვა დასავლელი პარტნიორების – მათ შორის ევროკავშირის, გაერთიანებული სამეფოს და ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ, რომლებიც ათწლეულების განმავლობაში მტკიცედ უდგანან გვერდში საქართველოს“, — ნათქვამია განცხადებაში.
არასამთავრობო ორგანიზაციები ხაზს უსვამენ, რომ ჰუმანიტარული დახმარებითა და განვითარების ხელშეწყობით დაწყებული, მტკიცე დიპლომატიური და პოლიტიკური მხარდაჭერით დამთავრებული, გერმანია და მისი პარტნიორები ყოველთვის იყვნენ ქართველი ხალხის ყველაზე ერთგული მეგობრები.
„საქართველოს მნიშვნელოვანი პარტნიორი ქვეყნის წარმომადგენლის, ჩვენი სამშობლოს სტუმრის დისკრედიტაციისა და მასზე პერსონალური თავდასხმის მცდელობა ღრმად შემაშფოთებელია. ეს ქმედებები აზიანებს საქართველოს საერთაშორისო რეპუტაციას, ძირს უთხრის ჩვენს სტრატეგიულ ინტერესებს და, რაც ყველაზე სახიფათოა, აშორებს საქართველოს იმ მოკავშირეებს, რომლებიც მუდმივად გვერდში ედგნენ ჩვენი სამშობლოს დამოუკიდებლობას, უსაფრთხოებასა და დემოკრატიულ განვითარებას“, — ნათქვამია განცხადებაში.
ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები, გერმანიის ელჩთან ერთად, ცალსახა მხარდაჭერას უცხადებენ პარტნიორი ქვეყნების ყველა იმ წარმომადგენელს, რომლებიც „მტრობისა და ცილისწამების მიუხედავად“, აგრძელებენ ქართველების თავისუფლების, დემოკრატიისა და ევროპული ინტეგრაციის უფლების დაცვას. ასევე, აცხადებენ, რომ გააგრძელებენ პროპაგანდისა და მანიპულაციის მხილებას და საქართველოს ევროპული მომავლისთვის ბრძოლას.
განცხადებას ხელს აწერენ:
- Europe-Georgia Institute (EGI) — ევროპუ- ქართული ინსტიტუტი
- Transparency International Georgia — საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო
- Tbilisi Pride — თბილისი პრაიდი
- Tolerance and Diversity Institute (TDI) — ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი
- Democracy Research Institute (DRI) — დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი
- Human Rights Center (HRC) — ადამიანის უფლებათა ცენტრი
- Green Alternative — მწვანე ალტერნატივა
- Rights Georgia — უფლებები საქართველო
- Civil Society Foundation — სამოქალაქო საზოგადოების ფონდი
- Georgian Democracy Initiative (GDI) — საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა
- Georgia’s European Orbit — საქართველოს ევროპული ორბიტა
- Partnership for Human Rights — პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის
- International Society for Fair Elections And Democracy (ISFED) — სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება
- Georgia’s Association of Young Lawyers (GYLA) — ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
- Democracy Defenders (DemDef) — დემოკრატიის მცველები
- Georgia’s Future Academy — საქართველოს მომავლის აკადემია
- Sapari — საფარი
- The Georgian Center for Psychosocial and Medical Rehabilitation of Torture Victims (GCRT) — საქართველოს ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი წამების მსხვერპლთათვის
- Institute for Development of Freedom of Information (IDFI) — ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი
- Association of Law Firms of Georgia (ALFG) — საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია
- Women’s Initiatives Supporting Group (WISG) — ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი
- Economic Policy Research Center (EPRC) — ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი
- Research-Intellectual Club “Dialogue of Generations” (RICDOG) — კვლევითი-ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი“
- GEOCASE — ჯეოქეისი
- Europe Foundation — ევროპული ფონდი
- Prevention for Progress (PFP) — პროგრესისთვის პრევენცია
- Civic Idea — სამოქალაქო იდეა
- Institute of Western Democracy and Leadership (IWDL Georgia) — დასავლური დემოკრატიისა და ლიდერობის ინსტიტუტი
- Georgia’s Reforms Associates (GRASS) — საქართველოს რეფორმების ასოციაცია
გერმანიის ელჩის მხარდამჭერ განცხადებას ამ დროისთვის ხელს აწერს 30-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია. ხელმოწერები გრძელდება.
„ქართული ოცნება“ მუდმივად ადანაშაულებს გერმანიის ელჩს ვენის კონვენციის დარღვევასა და „ექსტრემისტების“ მხარდაჭერაში. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაგმო ეს ბრალდებები და თქვა, რომ გერმანიის ელჩი თბილისში წარმოადგენს ფედერალური მთავრობის პოზიციას.