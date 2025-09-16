საზოგადოება

30-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია სოლიდარობას უცხადებს გერმანიის ელჩს

16 სექტემბერი, 2025 •
30-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია სოლიდარობას უცხადებს გერმანიის ელჩს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები სოლიდარობას უცხადებენ გერმანიის ელჩს საქართველოში პეტერ ფიშერს.

მაშინ, როდესაც დემოკრატიული ღირებულებები და საქართველოს ევროპული მომავალი თავდასხმის ქვეშაა, არასამთავრობოების შეფასებით, ელჩი ფიშერი თანმიმდევრულად და გაბედულად იცავს თავისუფლების, ღიაობისა და დემოკრატიის პრინციპებს.

განცხადებაში ნათქვამია, რომ პეტერ ფიშერი „ქართული ოცნების“ მხრიდან უსაფუძვლო, აგრესიული და უღირსი თავდასხმების სამიზნე გახდა და მისი პიროვნული შეურაცხყოფა და პროპაგანდისტული ნარატივები არ არის ცალკეული ინციდენტები.

„ისინი მიზანმიმართული და სისტემური დეზინფორმაციული და მტრული კამპანიის ნაწილია, რომელიც მიმართულია არა მხოლოდ გერმანიის, არამედ სხვა დასავლელი პარტნიორების – მათ შორის ევროკავშირის, გაერთიანებული სამეფოს და ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ, რომლებიც ათწლეულების განმავლობაში მტკიცედ უდგანან გვერდში საქართველოს“, — ნათქვამია განცხადებაში.

არასამთავრობო ორგანიზაციები ხაზს უსვამენ, რომ ჰუმანიტარული დახმარებითა და განვითარების ხელშეწყობით დაწყებული, მტკიცე დიპლომატიური და პოლიტიკური მხარდაჭერით დამთავრებული, გერმანია და მისი პარტნიორები ყოველთვის იყვნენ ქართველი ხალხის ყველაზე ერთგული მეგობრები.

„საქართველოს მნიშვნელოვანი პარტნიორი ქვეყნის წარმომადგენლის, ჩვენი სამშობლოს სტუმრის დისკრედიტაციისა და მასზე პერსონალური თავდასხმის მცდელობა ღრმად შემაშფოთებელია. ეს ქმედებები აზიანებს საქართველოს საერთაშორისო რეპუტაციას, ძირს უთხრის ჩვენს სტრატეგიულ ინტერესებს და, რაც ყველაზე სახიფათოა, აშორებს საქართველოს იმ მოკავშირეებს, რომლებიც მუდმივად გვერდში ედგნენ ჩვენი სამშობლოს დამოუკიდებლობას, უსაფრთხოებასა და დემოკრატიულ განვითარებას“, — ნათქვამია განცხადებაში.

ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები, გერმანიის ელჩთან ერთად, ცალსახა მხარდაჭერას უცხადებენ პარტნიორი ქვეყნების ყველა იმ წარმომადგენელს, რომლებიც „მტრობისა და ცილისწამების მიუხედავად“, აგრძელებენ ქართველების თავისუფლების, დემოკრატიისა და ევროპული ინტეგრაციის უფლების დაცვას. ასევე, აცხადებენ, რომ გააგრძელებენ პროპაგანდისა და მანიპულაციის მხილებას და საქართველოს ევროპული მომავლისთვის ბრძოლას.

განცხადებას ხელს აწერენ:

  • Europe-Georgia Institute (EGI) — ევროპუ- ქართული ინსტიტუტი
  • Transparency International Georgia — საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო
  • Tbilisi Pride — თბილისი პრაიდი
  • Tolerance and Diversity Institute (TDI) — ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი
  • Democracy Research Institute (DRI) — დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი
  • Human Rights Center (HRC) — ადამიანის უფლებათა ცენტრი
  • Green Alternative — მწვანე ალტერნატივა
  • Rights Georgia — უფლებები საქართველო
  • Civil Society Foundation — სამოქალაქო საზოგადოების ფონდი
  • Georgian Democracy Initiative (GDI) — საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა
  • Georgia’s European Orbit — საქართველოს ევროპული ორბიტა
  • Partnership for Human Rights — პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის
  • International Society for Fair Elections And Democracy (ISFED) — სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება
  • Georgia’s Association of Young Lawyers (GYLA) — ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
  • Democracy Defenders (DemDef) — დემოკრატიის მცველები
  • Georgia’s Future Academy — საქართველოს მომავლის აკადემია
  • Sapari — საფარი
  • The Georgian Center for Psychosocial and Medical Rehabilitation of Torture Victims (GCRT) — საქართველოს ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი წამების მსხვერპლთათვის
  • Institute for Development of Freedom of Information (IDFI) — ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი
  • Association of Law Firms of Georgia (ALFG) — საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია
  • Women’s Initiatives Supporting Group (WISG) — ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი
  • Economic Policy Research Center (EPRC) — ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი
  • Research-Intellectual Club “Dialogue of Generations” (RICDOG) — კვლევითი-ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი“
  • GEOCASE — ჯეოქეისი
  • Europe Foundation — ევროპული ფონდი
  • Prevention for Progress (PFP) — პროგრესისთვის პრევენცია
  • Civic Idea — სამოქალაქო იდეა
  • Institute of Western Democracy and Leadership (IWDL Georgia) — დასავლური დემოკრატიისა და ლიდერობის ინსტიტუტი
  • Georgia’s Reforms Associates (GRASS) — საქართველოს რეფორმების ასოციაცია

გერმანიის ელჩის მხარდამჭერ განცხადებას ამ დროისთვის ხელს აწერს 30-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია. ხელმოწერები გრძელდება.

მანამდე საქართველოს სამოქალაქო და აკადემიური საზოგადოების მიერ გერმანიის მიმართ განსაკუთრებული მადლიერებისა და ელჩ პეტერ ფიშერისადმი სოლიდარობის გამოსახატად პეტიცია შეიქმნა.

„ქართული ოცნება“  მუდმივად ადანაშაულებს გერმანიის ელჩს ვენის კონვენციის დარღვევასა და „ექსტრემისტების“ მხარდაჭერაში. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაგმო ეს ბრალდებები და თქვა, რომ გერმანიის ელჩი თბილისში წარმოადგენს ფედერალური მთავრობის პოზიციას.

გერმანია გმობს შალვა პაპუაშვილის ბრალდებებს

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

კოალიციამ „ლელო-ძლიერი საქართველო“ საარჩევნო პროგრამის პრეზენტაცია გამართა

პირი, რომელსაც საზმაუს მარშთან დაპირისპირებისას იარაღი ჰქონდა, დააკავეს

ქართველი და აზერბაიჯანელი პატიმარი ქალი ჟურნალისტებისა და აქტივისტების პორტრეტები ბერლინში

საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან მომავალ მარშს რამდენიმე პირი აედევნა

ჯანგველაძის საქმე: ადვოკატი ამბობს, რომ დავით მიქაძე დაემუქრა 16.09.2025
ჯანგველაძის საქმე: ადვოკატი ამბობს, რომ დავით მიქაძე დაემუქრა
ელენე ხოშტარია დაცვის უფლებაზე უარს ამბობს 16.09.2025
ელენე ხოშტარია დაცვის უფლებაზე უარს ამბობს
Bentley Exhibitions გრძელდება – ბრენდის შოურუმში ავთანდილ გახოკიძის ფერწერული ნამუშევრები გამოიფინება 16.09.2025
Bentley Exhibitions გრძელდება – ბრენდის შოურუმში ავთანდილ გახოკიძის ფერწერული ნამუშევრები გამოიფინება
კორუფციისთვის მსჯავრდადებული საჯარო მოხელეები 30 წლის განმავლობაში წარადგენენ ქონებრივ დეკლარაციებს – კანონპროექტი 16.09.2025
კორუფციისთვის მსჯავრდადებული საჯარო მოხელეები 30 წლის განმავლობაში წარადგენენ ქონებრივ დეკლარაციებს – კანონპროექტი
ევროკავშირი მხარს უჭერს ხოშტარიას და ყველა პოლიტპატიმარს – ანიტა ჰიპერი 16.09.2025
ევროკავშირი მხარს უჭერს ხოშტარიას და ყველა პოლიტპატიმარს – ანიტა ჰიპერი
შსს-ს ცნობით, 12 000-მდე აბი „ექსტაზი“ და 520 აბი „სუბოტექსი“ ამოიღეს 16.09.2025
შსს-ს ცნობით, 12 000-მდე აბი „ექსტაზი“ და 520 აბი „სუბოტექსი“ ამოიღეს
ხოშტარიამ კალაძის ბანერს 570 ლარის ზიანი მიაყენა – პროკურატურა 16.09.2025
ხოშტარიამ კალაძის ბანერს 570 ლარის ზიანი მიაყენა – პროკურატურა
საბა ბუაძემ პარტია “ლელო” დატოვა 16.09.2025
საბა ბუაძემ პარტია “ლელო” დატოვა