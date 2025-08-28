საზოგადოება

50-ზე მეტი სამოქალაქო და მედია ორგანიზაცია სოლიდარობას უცხადებს ყადაღადადებულ არასამთავრობოებს

28 აგვისტო, 2025 •
50-ზე მეტი სამოქალაქო და მედია ორგანიზაცია სოლიდარობას უცხადებს ყადაღადადებულ არასამთავრობოებს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

50-ზე მეტი სამოქალაქო და მედია ორგანიზაცია სოლიდარობას უცხადებს 7 ქართულ არასამთავრობოს, რომლის ანგარიშებსაც პროკურატურის მოთხოვნით ყადაღა დაედო.

ჩვენ, ქვემოთ ხელმომწერი ორგანიზაციები სრულ სოლიდარობას და მხარდაჭერას ვუცხადებთ „სამოქალაქო საზოგადოების ფონდს“, „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებას“ (ISFED), „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტს“ (IDFI), „დემოკრატიის მცველებს“, „საქართველოს დემოკრატიულ ინიციატივას“ (GDI), „საფარს“ და „სოციალური სამართლიანობის ცენტრს“.

ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ, რუსეთის ხელისუფლების მსგავსი, სადამსჯელო ნაბიჯების გადადგმა ადასტურებს, რომ ივანიშვილის მთავრობის ინტერესი, საქართველოში განსხვავებული აზრისა და პროევროპული ჯგუფების სრულად განადგურებაა.

ყოველივე ეს ხდება მაშინ, როდესაც ივანიშვილის მთავრობას მიცემული აქვს კონკრეტული ვადა, აცნობონ ევროკავშირს, უნდათ თუ არა უვიზო მიმოსვლის შენარჩუნება ქართველი ხალხისთვის.

ივანიშვილის მთავრობა, მსგავსი ქმედებებით, კიდევ ერთხელ უდასტურებს ევროკავშირს, რომ მათი ინტერესებში არ შედის საქართველოს შეუნარჩუნდეს უვიზო მიმოსვლა.

ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების, რომლებიც საქართველოს მოსახლეობის ინტერესების და უფლებების დაცვას ახორციელებენ, საქმიანობის უკანონოდ გამოცხადება მიუთითებს იმაზე, რომ “ოცნების” მთავრობის ერთ-ერთი მიზანი საქართველოს მოქალაქეების სახელმწიფოს სადამსჯელო ქმედებების წინააღმდეგ დახმარების გარეშე დატოვებაა. არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის შეჩერებით ათასობით ადამიანი რჩება უფასო იურიდიული დახმარებისა და სხვა სერვისების გარეშე.

არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციები ვდგავართ ჩვენი კოლეგების გვერდით, ვიზიარებთ რა ჩვენს საერთო სწრაფვას თავისუფალი, სამართლიანი და დემოკრატიული საქართველოსთვის.

  1. პრევენცია პროგრესისთვის (PFP) / Prevention for Progress (PFP)
  2. სამოქალაქო მოძრაობა თავისუფლებისთვის (CMF)
  3. საერთაშორისო გამჭვირვალობა- საქართველო
  4. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი (EPRC)
  5. საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირი
  6. სამოქალაქო იდეა
  7. მედიის განვითარების ფონდი (MDF)
  8. ევროპის ფონდი
  9. საქართველოს ევროპული ორბიტა
  10. საქართველოს მომავლის აკადემია
  11. უფლებები საქართველო
  12. მედიაომბუდსმენი
  13. პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის (PHR)
  14. თბილისი პრაიდი
  15. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
  16. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი (DRI)
  17. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია (სოვლაბი)
  18. ყვარლის ევროკლუბი / EuroClub Kvareli
  19. სტუდია მონიტორი
  20. ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი(TDI)
  21. ევროპულ-ქართული ინსტიტუტი (EGI)
  22. ონლაინ გამომცემლობა პუბლიკა
  23. საქართველოს რეფორმების ასოციაცია (GRASS)
  24. სათემო განვითარების ცენტრი
  25. ბათუმელები/ნეტგაზეთი
  26. მედია სახლი-სამხრეთის კარიბჭე
  27. ინდიგო
  28. “აი,ფაქტი”
  29. გარემოსდაცვითი სათემო ორგანიზაცია ეკო
  30. მედია აპრილი
  31. საქართველოს სასამართლოს გუშაგი
  32. რადიო “მარნეული”
  33. თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი
  34. შშმ ქალთა ალიანსი
  35. რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსი
  36. მხარდაჭერის და შესაძლებლობის განვითარების ცენტრი
  37. შშმ პირთა ინტეგრაციისა და განვითარების ასოციაცია “ჰანგი”
  38. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია
  39. აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის (EECMD)
  40. მედიაკლუბი                      
  41. ადამიანის უფლებათა ცენტრი    (HRC)    
  42. ღია სივრცე კავკასია
  43. ახალგაზრდული ორგანიზაცია ცვლილებები თანაბარი უფლებებისთვის       
  44. ბათუმის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრი
  45. წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი (GCRT)           
  46. მწვანე ალტერნატივა   
  47. ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი     
  48. ადამიანის უფლებათა ცენტრი        
  49. დემოკრატ მესხთა კავშირი
  50. ტოლერანტი
  51. ახალციხის ახალგაზრდული ცენტრი
  52.   მედია ცენტრი კახეთი
  53. სათემო განვითარების ცენტრი

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

მოხალისეობრივად გავაგრძელებთ თქვენ დახმარებას მანამ, სანამ შევძლებთ – „საფარი“

„როგორც მე მსურს“ – საკუთარი გზის შექმნის ისტორია „ტოიოტა ცენტრი ბათუმის“ ახალ ვიდეორგოლში

ორგანიზაციები ანტიკორუფციული ბიუროს ბრძანებას სასამართლოში ასაჩივრებენ

“ჩვენ არ ავიტანთ რუსეთის მხრიდან აგრესიას და მსგავს უპატივცემულობას” – ალიევი

“საბოტაჟი” 7500 ლარით? – “იმედმა” ყადაღადადებული ორგანიზაციების შესყიდვების დოკუმენტი გამოაქვეყნა 28.08.2025
“საბოტაჟი” 7500 ლარით? – “იმედმა” ყადაღადადებული ორგანიზაციების შესყიდვების დოკუმენტი გამოაქვეყნა
„ორი მცირეწლოვანი ბავშვი მყავს და მჯერა, სამართლიან განაჩენს გამოიტანთ“ — ინსაფ ალიევის ბოლო სიტყვა სასამართლოში 28.08.2025
„ორი მცირეწლოვანი ბავშვი მყავს და მჯერა, სამართლიან განაჩენს გამოიტანთ“ — ინსაფ ალიევის ბოლო სიტყვა სასამართლოში
„სინდისის ქონას ფინანსური მხარდაჭერა არ სჭირდება“ — თორნიკე გოშაძის ბოლო სიტყვა სასამართლოში 28.08.2025
„სინდისის ქონას ფინანსური მხარდაჭერა არ სჭირდება“ — თორნიკე გოშაძის ბოლო სიტყვა სასამართლოში
„ციხის კედლები ვერ შემაშინებს, როცა ჩემს ქვეყანას ეხება საქმე“ — 21 წლის გიორგი გორგაძის ბოლო სიტყვა სასამართლოში 28.08.2025
„ციხის კედლები ვერ შემაშინებს, როცა ჩემს ქვეყანას ეხება საქმე“ — 21 წლის გიორგი გორგაძის ბოლო სიტყვა სასამართლოში
“მოვა დრო და მივიღებთ გადაწყვეტილებას, ევროკავშირი თუ ევრაზიული კავშირი” 28.08.2025
“მოვა დრო და მივიღებთ გადაწყვეტილებას, ევროკავშირი თუ ევრაზიული კავშირი”
„ციხისთვის კი არა, სიკვდილისთვის ვარ მზად ამ ქვეყნისთვის“ — ვეფხია კასრაძის ბოლო სიტყვა სასამართლოში 28.08.2025
„ციხისთვის კი არა, სიკვდილისთვის ვარ მზად ამ ქვეყნისთვის“ — ვეფხია კასრაძის ბოლო სიტყვა სასამართლოში
საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოებისთვის სივრცე მცირდება – საერთაშორისო გამოხმაურებები 28.08.2025
საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოებისთვის სივრცე მცირდება – საერთაშორისო გამოხმაურებები
50-ზე მეტი სამოქალაქო და მედია ორგანიზაცია სოლიდარობას უცხადებს ყადაღადადებულ არასამთავრობოებს 28.08.2025
50-ზე მეტი სამოქალაქო და მედია ორგანიზაცია სოლიდარობას უცხადებს ყადაღადადებულ არასამთავრობოებს