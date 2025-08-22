საზოგადოება

მოსამართლე გიორგი არევაძემ არჩილ მუსელიანცს 4 წელი მიუსაჯა

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

არჩილ მუსელიანცს 4-წლიანი პატიმრობა მიესაჯა. გადაწყვეტილება მოსამართლე გიორგი არევაძემ მიიღო.

განაჩენის გამოცხადებამდე დასკვნითი სიტყვა თქვა ადვოკატმა დიმიტრი ვარდიაშვილმა. მან კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა პროკურატურის ჩატარებულ ექსპერტიზის დასკვნები. გარდა ამისა, ადვოკატმა ყურადღება გაამახვილა იმაზეც, რომ მუსელიანცი თავდაპირველად ადმინისტრაციული წესით დააკავეს, 48-საათიანი პატიმრობის ვადის გასვლის შემდეგ კი სისხლის სამართლის კოდექსით წარუდგინეს ბრალი. დიმიტრი ვარდიაშვილის თქმით, საგამოძიებო მოქმედებები მისთვის ბრალის წარდგენამდე ჩატარდა და საქმე “თეთრი ძაფით შეიკერა”.

მუსელიანცს ბრალი წარდგენილი ჰქონდა სისხლის სამართლის კოდექსის 187-ე მუხლის მე-2 ნაწილით, რაც გულისხმობს სხვისი ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას, ჩადენილს ცეცხლის წაკიდებით, აფეთქებით ან სხვა საყოველთაოდ საშიში საშუალებით.

პროკურორი ანი ხუბეჯიშვილი მას ედავებოდა რუსთაველის გამზირზე, პარლამენტთან არსებული სათვალთვალო ვიდეოკამერის კაბელებისთვის ცეცხლის წაკიდებას.

ჯერ კიდევ დეკემბერში, მუსელიანცისთვის პატიმრობის შეფარდების შემდეგ, ადვოკატი დიმიტრი ვარდიაშვილი ნეტგაზეთს უყვებოდა, რომ პოლიციელები მას ფიზიკურად გაუსწორდნენ, აიძულებდნენ, დაესახელებინა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები, როგორც წამხალისებლები და დავალების მიმცემები.

„ამ ადამიანს არც ცოლი ჰყავს, არც შვილი ჰყავს, არც დედ-მამა – არავინ არ აბადია დედამიწის ზურგზე. საბოლოო ჯამში, გამოვიდა, რომ ვერ გამოიყენეს, რისთვისაც სჭირდებოდათ … შეიძლება არც დაეკავებინათ სისხლით, თუკი მიაღწევდნენ იმ გარკვეულ მიზანს და გაეშვათ, მაგრამ, როგორც პრაქტიკა აჩვენებს, თუ იმას წამოეგებოდა, რასაც ეუბნებოდნენ, მაგ შემთხვევაში ციხეც შერჩებოდა და პლუს, ამის ჩვენებასაც გამოიყენებდნენ რომელიმე პარტიის ლიდერის წინააღმდეგ. ეს იყო ამის დაკავების ერთადერთი მიზანი. მეტი არაფერი”, – ამბობდა დიმიტრი ვარდიშვილი არჩილ მუსელიანცის პატიმრობის პირველ თვეებში.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ენმ და “გახარია საქართველოსთვის”  საუბრობენ დავით რაზმაძის იმპიჩმენტზე 

აფხაზეთში დაკავებული თურქეთის მოქალაქეები რუსეთს გადავეცით – სოხუმი

სალიამ პენიტენციური სამსახურის ორი თვის წინ დანიშნული უფროსი შეცვალა
გერმანიამ სოლიდარობა გამოუცხადა ევროინტეგრაციის მხარდაჭერისთვის გათავისუფლებულ საჯარო მოხელეებს
„როცა მარტო გადარდებს ფულის მოპარვა, 8 წლის მერობის თავზე ასე გამოიყურება ისტორიული ქალაქი“ – ალეკო ელისაშვილი
ოზურგეთში, 69 წლის კაცმა სანადირო თოფით ცოლი მოკლა – შსს
რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე ჩარჩენილი 65 უკრაინელი სამშობლოში დააბრუნეს
ნარკოტიკი არ ჩაუდიათ, მაგრამ არც მტკიცებულებათა ერთობლიობაა — როგორ ასაბუთებს მოსამართლე ახობაძის გამამართლებელ განაჩენს
Toyota X Bridgestone – იაპონური პარტნიორობის სტანდარტი
მტკიცებულებებში არ ჩადეს ზედა, რადგან სისხლიანი იყო ცემისგან — არჩილ მუსელიანცის დასკვნითი სიტყვა