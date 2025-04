“ეს რეპრესიებია” – ევროპარლამენტარი გრანტების წინააღმდეგ “ოცნების” კანონზე

ევროპარლამენტარი რასა იუკნევიჩიანე X-ზე გამოქვეყნებული პოსტით ეხმაურება “ქართული ოცნების” მიერ მთავრობის თანხმობის გარეშე უცხოური გრანტების გაცემა/მიღების აკრძალვას და ევროკავშირის წარმომადგენლებს ქმედებისკენ მოუწოდებს.

მისივე თქმით, ევროპამ უნდა დააწესოს სანქციები “ქართული ოცნებისთვის” და მოუწოდოს მათ, დანიშნონ ახალი არჩევნები.

როგორც რასა იუკნევიჩიანემ აღნიშნა, ევროპა საქართველო ბელორუსად გადაქცევას ვერ დაუშვებს.

1/ Georgia is sliding deeper into authoritarianism.

New GD-imposed law forces international donors to get gov’t approval before funding NGOs, media, or civic groups.

No EU or foreign aid can reach independent voices unless cleared by the very regime trying to silence them.

