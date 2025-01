ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა საქართველოში ვიზიტი გააუქმა

კრიტიკის შემდეგ, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის (OSCE PA) პრეზიდენტმა პია კაუმამ საქართველოში 8-10 იანვარს დაგეგმილი ვიზიტი გააუქმა.

როგორც კაუმამ X-ზე დაწერა, ის საქართველოში ვიზიტისთვის უფრო შესაფერის დროს დაელოდება.

„დისკუსიებისა და გულმოდგინედ განხილვის შემდეგ, გადავწყვიტე საქართველოში ვიზიტი იმ დრომდე გადავდო, როდესაც ეუთო-ს საპარლამენტო ასამბლეის ჩართულობა ყველაზე ეფექტური იქნება. ჩვენ მზად ვართ მოვუსმინოთ ყველას და შევთავაზოთ დახმარება ეუთო/ოდირის საარჩევნო რეკომენდაციების შესრულებაში“, — წერს პია კაუმა.

Following discussions and after close consideration, I’ve decided to postpone visiting Georgia until a time that the @OSCEPA’s engagement would be most effective. We remain ready to listen to all voices and offer assistance in implementing @osce_odihr election recommendations.

