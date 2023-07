სააკაშვილის გამო ზელენსკი საქართველოს ელჩს თბილისში აგზავნის

უკრაინის პრეზიდენტმა, გასცა განკარგულება, რომლის თანახმადაც უკრაინის საგარეომ უნდა დაიბაროს საქართველოს ელჩი და მას 48 საათის განმავლობაში თბილისში კონსულტაციებზე დაბრუნება შესთავაზოს.

როგორც ოფიციალურ განცხადებაშია ნათქვამი, ამის მიზეზი მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაა. ზელენსკი წერს, რომ საქართველოს მთავრობის ხელით რუსეთი უკრაინის მოქალაქეს – მიხეილ სააკაშვილს კლავს.

განცხადებას ზელენსკიმ თან დაურთო მიხეილ სააკაშვილის დღევანდელი ფოტო.

Right now, Russia is killing Ukrainian citizen Mykhailo Saakashvili at the hands of the Georgian authorities.

We have repeatedly called on the official Tbilisi to stop this abuse and agree on Saakashvili’s return to Ukraine. Our partners, in coordination with Ukraine, have also… pic.twitter.com/Gzvl4zJPR1

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 3, 2023