EU სწრაფი რეაგირების ძალებს ქმნის — რას ითვალისწინებს „სტრატეგიული კომპასი“

ევროკავშირმა დაამტკიცა „სტრატეგიული კომპასი“ — სამოქმედო გეგმა 2030 წლისთვის ევროკავშირის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის გასაძლიერებლად.

სტრატეგიულ კომპასზე მუშაობა თითქმის ორი წლის წინ დაიწყო, თუმცა, საფრთხეების განვითარების დინამიკისა და უკრაინაში ომის გათვალისწინებით, დოკუმენტის სამუშაო ვერსია მნიშვნელოვნად განახლდა და ხაზი გაუსვა ევროკავშირის კოლექტიურ სამხედრო ამბიციებს.

მისი აზრით, “უსაფრთხოების გარემოს გაუარესება ჩვენგან მოითხოვს არსებითი ნახტომის გაკეთებას და ევროკავშირის შესაძლებლობებისა და მოქმედების მზადყოფნის გაზრდას, მედეგობის გაძლიერებას და ჩვენს თავდაცვით შესაძლებლობებში მეტ და უკეთეს ინვესტირებას”.

„სტრატეგიული კომპასი“ წარმოადგენს საერთო შეფასებას ევროკავშირის სტრატეგიული გარემოსა და იმ საფრთხეების და გამოწვევების შესახებ, რომელთა წინაშეც ევროპის კავშირი დგას. პირველად ევროკავშირის ისტორიაში დოკუმენტირებულია კონკრეტული და პრაქტიკული წინადადებები, ზუსტად გაწერილი განხორციელების გრაფიკით, რომლებიც მიზნად ისახავს ევროკავშირის უნარების გაძლიერებას, გადამწყვეტად იმოქმედოს კრიზისებში და დაიცვას თავისი უსაფრთხოება და მოქალაქეები. ამავდროულად, კომპასი ხაზს უსვამს ტრანსატლანტიკური ურთიერთობის მნიშვნელობას და ნატოს როლს კოლექტიურ თავდაცვაში.

„უფრო მტრული უსაფრთხოების გარემო მოითხოვს ჩვენგან კვანტური ნახტომის გაკეთებას. უნდა გავზარდოთ ჩვენი შესაძლებლობები და მზადყოფნა, გავაძლიეროთ მედეგობა და მეტი ინვესტიცია ჩავდოთ ჩვენს თავდაცვით შესაძლებლობებში… უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სფეროში უფრო ძლიერი და ქმედუნარიანი ევროკავშირი ხელს შეუწყობს ტრანსატლანტიკური უსაფრთხოებასა და შეავსებს ნატოს, რომელიც რჩება კოლექტიური თავდაცვის ფუნდამენტად“, — აცხადებს ევროკავშირი.

ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ედგარს რინკევიჩის შეფასებით, სტრატეგიული კომპასი იძლევა აუცილებელ ინსტრუმენტთა ერთობლიობას, რათა ევროკავშირი, ნატოსთან ერთად, გახდეს გეოპოლიტიკური თავდაცვისა და უსაფრთხოების ნამდვილი მოთამაშე.

„ეს მხოლოდ მოგზაურობის დასაწყისია. ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად წარმატებით ვუჭერთ მხარს უკრაინას რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ“, — წერს რინკევიჩი.

European Union just approved Strategic compass, it gives necessary toolbox for EU to become a real geopolitical defense and security player together with NATO. It’s only beginning of the journey. Much will depend on how successfully we support Ukraine against Russia’s aggression

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 21, 2022