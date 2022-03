ვაღიარებთ უკრაინის ევროპულ მისწრაფებებს – რა გადაწყვიტეს EU-ს ლიდერებმა?

ევროკავშირი „აღიარებს უკრაინის ევროპულ მისწრაფებებს და ევროპული არჩევანს“ და აღნიშნავს, რომ მისი წევრობის განაცხადი ევროკომისიას სწრაფად გადაეგზავნა დასკვნის მოსამზადებლად.

ევროკომისიის შეფასების საფუძველზე კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭება და წევრობის მოლაპარაკებების დაწყება ხანგრძლივი პროცესია. ვერსალში ევროკავშირის ლიდერების ორდღიანი შეხვედრის პირველი დღის შემდეგ გამოქვეყნებულ განცხადებაში არ არის დაკონკრეტებული, რომ ევროკომისია შეფასებასაც სწრაფად მოამზადებს.

განცხადების ცალკე პუნქტში აღნიშნულია, რომ ევროპულმა საბჭომ მოიწვია კომისია, წარმოადგინოს მოსაზრებები მოლდოვის და საქართველოს განაცხადების შესახებ.

ამასთან, ევროკავშირი მოითხოვს, რომ რუსეთმა შეწყვიტოს სამხედრო აგრესია, დაუყოვნებლივ და უპირობოდ გაიყვანოს შეიარაღებული ძალები უკრაინის მთელი ტერიტორიიდან.

ევროკავშირი ხაზს უსვამს, რომ არ დატოვებს უკრაინელს ხალხს მარტო, გააგრძელებს რა კოორდინირებულ პოლიტიკურ, ფინანსურ, მატერიალურ და ჰუმანიტარულ მხარდაჭერას, ასევე, მიიღებს ლტოლვილებს.

ლიეტუვის პრეზიდენტი გიტანას ნაუსედა, რომლის ქვეყანაც მხარს უჭერდა უკრაინის გაწევრიანებას დაჩქარებულ საფუძველზე, ევროკავშირის გადაწყვეტილებას ისტორიული უწოდა.

„ისტორიული ღამე ვერსალში. ხუთსაათიანი მწვავე დისკუსიის შემდეგ, ევროკავშირის ლიდერებმა თქვეს დიახ უკრაინის ევროინტეგრაციაზე“, — დაწერა მან.

