კრემლმა სიტყვა-სიტყვით გადმოიტანა ასლი 2008 წლის ბრძანებიდან. ვინ არის შემდეგი? — უკრაინის ელჩი გაერო-ში

უკრაინის ელჩმა გაეროში სერგეი კისლიცამ გაერო-ს უშიშროების საბჭოს სხდომაზე აჩვენა 2008 წელს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარებისა და დონეცკისა და ლუგანსკის ე.წ. რესპუბლიკების აღიარების შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის ბრძანებები, რომლებიც იდენტურია.

„გაერო დღეს ავადაა. ეს ფაქტია. კრემლის მიერ გავრცელებული ვირუსი უტევს. დანებდება ამ ვირუსს? — ეს წევრების გადასაწყვეტია. დღეს კრემლმა სიტყვა-სიტყვით გადმოიტანა ასლი 2008 წლის ბრძანებიდან საქართველოს [ტერიტორიების აღიარების] შესახებ — სიტყვა-სიტყვით, არანაირი კრეატიულობა. ასლის გადამღები აპარატი კრემლში ძალიან კარგად მუშაობს. ვინ არის შემდეგი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წევრებიდან? კითხვა ღიაა“, — მიმართა კისლიცამ გაეროს წევრ სახელმწიფოებს.

Georgia – 2008/ Ukraine – 2022. Putin did not even have to write a new decree. pic.twitter.com/MGnroOo4Ta

— Alona Shkrum (@Aly_shkrum) February 21, 2022