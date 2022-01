არეულობა ყაზახეთში და “ათობით” მოკლული – რა ვიცით ამ დრომდე

გასულ ღამეს პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის დაპირისპირებას ყაზახეთის უმსხვილეს ქალაქ ალმათიში მსხვერპლი მოჰყვა.

როიტერის ცნობით, პოლიციამ მედიას განუცხადა, რომ “ათობით” მეამბოხის “ლიკვიდაცია” მოხდა, რადგან ისინი ცდილოდბდნენ თავს დასხმოდნენ პოლიციის შენობებს.

ზუსტად უცნობია დაღუპულთა ოდენობა. ყაზახეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, დაიღუპა პოლიციის 8 თანამშრომელი.

რამდენიმე ჯავშანტრანსპორტიორი და ათობით ჯარისკაცი ხუთშაბათს ღამე შევიდნენ ალმათის მთავარ მოედანზე, სადაც ასობით ადამიანი დემონსტრაციას მართავდა. ქალაქის ქუჩებში ისმოდა სროლის ხმა.

Massive crackdown in Almaty. Airport retaken by security forces. Protestors who stormed buildings being arrested. Listen to the shots being fired on the streets. Not identified who is shooting. (Video: @RT_com Telegram) #Kazakhstan #Казахстан pic.twitter.com/3w0VWdfg4h

