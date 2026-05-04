უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის სურვილი 6-მა კანდიდატმა გამოთქვა. ესენი არიან:
- ალანია თამარ
- გვრიტიშვილი დიმიტრი
- გოგინაშვილი გიორგი
- კაჟაშვილი ლიანა
- მამისეიშვილი დავით
- სამხარაძე სალომე
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო სწორედ ამ კანდიდატებს წარუდგენს პარლამენტს ასარჩევად.
2026 წლის 29 აპრილს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე ვაია ვაჩაძეს საპენსიო ასაკი უსრულდება, რის გამოც სასამართლოში საქმიანობის გაგრძელებას ვეღარ შეძლებს. სწორედ ვაჩაძეს ჩაანაცვლებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ პარლამენტისთვის წარდგენილი მოსამართლეებიდან ერთ-ერთი.