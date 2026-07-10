„ასკანგელ ალიანსი“ საქართველოში ბენტონიტის ერთ–ერთი უმსხვილესი მწარმოებელია, რომელიც ადგილობრივ პროდუქტს საერთაშორისო ბაზარზე წარმატებით ყიდის. კომპანიის საწარმო ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვაბზუში მდებარეობს და აერთიანებს ბენტონიტისა და ცხოველების ჰიგიენური მოვლის შემავსებლების წარმოებას. ბენტონიტი მრავალფუნქციური ბუნებრივი მასალაა, რომლის მთავარი უპირატესობა მაღალი შთანთქმის უნარია, რაც მას სხვადასხვა ინდუსტრიისთვის მნიშვნელოვან ნედლეულად აქცევს. შესაბამისად, ბენტონიტი აქტიურად გამოიყენება მეტალურგიაში, სამშენებლო და გარემოსდაცვით პროექტებში, ღვინის ფილტრაციასა და შინაური ცხოველების მოვლის პროდუქტების წარმოებაში.
პროექტში განხორციელებული ჯამური ინვესტიცია 14 მილიონ აშშ დოლარს აღწევს, საიდანაც 2,5 მილიონ აშშ დოლარამდე თიბისის დაფინანსებაა.
გურიაში მოპოვებული ბენტონიტი, მისი შემადგენლობიდან გამომდინარე, განსაკუთრებული ხარისხით გამოირჩევა. სწორედ ეს აძლევს კომპანიას შესაძლებლობას, კონკურენცია გაუწიოს საერთაშორისო მწარმოებლებს და პროდუქცია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ექსპორტზე გაიტანოს. „ასკანგელ ალიანსის“ პროდუქცია იყიდება პოლონეთში, გერმანიაში, ფინეთში, საფრანგეთში, თურქეთში, ისრაელსა და სხვა ქვეყნებში.
„ასკანგელ ალიანსის“ ისტორია გურიაში 2016 წელს დაიწყო, როდესაც კომპანიამ ბენტონიტის გადამამუშავებელი თანამედროვე საწარმო ააშენა. ქარხანა გერმანული ტექნოლოგიებით არის აღჭურვილი და სხვადასხვა დანიშნულების ბენტონიტურ პროდუქტს აწარმოებს.
ბოლო პერიოდში კომპანიის ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება კატის საპირფარეშოს შემავსებლების წარმოება გახდა. ბენტონიტის უნარი, შეიწოვოს დიდი რაოდენობით სითხე და წარმოქმნას მყარი გრანულები, მას ამ პროდუქტის წარმოებისთვის იდეალურ ნედლეულად აქცევს. სწორედ ამიტომ, 2025 წელს კომპანიამ ახალი საწარმო აამოქმედა და ბაზარზე საკუთარი ბრენდი — AskanaBent — წარადგინა.
„ასკანგელ ალიანსი“ წარმოების განვითარებასთან ერთად ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებასაც უწყობს ხელს – კომპანიაში 133 ადამიანი მუშაობს, რომელთა უმრავლესობა ადგილობრივია.
თიბისი კომპანიის მთავარი ფინანსური პარტნიორია და „ასკანგელ ალიანსთან“ დაარსების დღიდან თანამშრომლობს. სწორედ თიბისიმ დააფინანსა 2025 წელს საწარმოს რეაბილიტაცია, რომელიც გურიაში მოსული ძლიერი თოვლის შედეგად დაზიანდა. ბანკმა თანხა ახალი შენობისა და საბრუნავი საშუალებების დასაფინანსებლად გამოყო.
საქართველოში წარმოების მხარდაჭერა თიბისისთვის პრიორიტეტულია. მსგავსი ინიციატივების ხელშეწყობით ბანკი ხელს უწყობს რეგიონების ეკონომიკურ განვითარებასა და ექსპორტის გაძლიერებას, რაც ქვეყნის მდგრადი განვითარების ერთ–ერთი მთავარი საფუძველია.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება: გახდი „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი, თუნდაც თვეში 1 ლარიდან.
წესებსა და პირობებს დეტალურად შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.