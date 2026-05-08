ფინანსურ საჭიროების სწრაფად მოსაგვარებლად, ექსპრეს ლომბარდი მომხმარებელს სერვისცენტრების ფართო ქსელს სთავაზობს, რომელიც მთელ საქართველოს მოიცავს.
„ექსპრეს ლომბარდის“ ფილიალებს საქართველოს ყველა დიდ ქალაქსა და რეგიონულ ცენტრში შეხვდებით და შეძლებთ ისარგებლოთ მომსახურების ერთიანი, მაღალი სტანდარტით, რომელსაც კვალიფიციური ექსპერტ-შემფასებლები უზრუნველყოფენ.
ფილიალების ქსელი საქართველოს მასშტაბით
კომპანიის ფილიალები განთავსებულია შემდეგ ქალაქებსა და რეგიონებში:
- თბილისი: დედაქალაქის ფილიალები 24-საათიან რეჟიმში მუშაობს. მისამართებია:
- ვაკე-საბურთალო: ი. ჭავჭავაძის #19; მ. კოსტავას #24; პეკინის გამზ. #16; ა. ყაზბეგის #41; ს. კანდელაკის #7;
- მთაწმინდა: პუშკინის #3;
- ჩუღურეთი: დ. აღმაშენებლის #83;
- ისანი-სამგორი-ვარკეთილი: ჯავახეთის #29; მეტრო ისანთან (ავტოსალაროების მიმდებარედ); თ. დავითაიას #11;
- გლდანი-ნაძალადევი: გურამიშვილის #50; ხიზანიშვილის #15ა; ზღვისუბანი X კვ. კ.25; ი. ვეკუას #4; დადიანის #22;
- დიდუბე-დიღომი: ცაბაძის #11; დიღმის მას. VI #5 ქუჩა; ი. პეტრიწის #17;
- აჭარა:
- ბათუმი: ჭავჭავაძის #6 (24/7); ზუბალაშვილის #18 (24/7);
- ქობულეთი: დ. აღმაშენებლის #135;
- გურია:
- ოზურგეთი: გაბრიელ ეპისკოპოსის #2;
- იმერეთი:
- ქუთაისი: წერეთლის #1 (24/7) ; ჭავჭავაძის #67 (24/7).
- ზესტაფონი: აღმაშენებლის #87.
- სამტრედია: ჯავახიშვილის #10.
- სამეგრელო:
- ზუგდიდი: კოსტავას #54 (24/7);
- ფოთი: ფარნავაზ მეფის #5;
- სენაკი: ჭავჭავაძის #123;
- ქართლი:
- რუსთავი: მეგობრობის #10 (24/7); ლეონიძის #2 (24/7);
- გორი: ჭავჭავაძის #5ბ;
- ხაშური: რუსთაველის #113;
- მარნეული: რუსთაველის #74;
- კახეთი:
- საგარეჯო: ერეკლე II-ის #65;
- გურჯაანი: ნონეშვილის #19;
- სამცხე-ჯავახეთი:
- ახალციხე: შ.ახალციხელის #1.
მომხმარებელზე მორგებული სერვისის უპირატესობები
ფილიალების ფართო ქსელის გარდა, „ექსპრეს ლომბარდი“ მომხმარებელს სთავაზობს გამჭვირვალე და მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას, რომელიც რამდენიმე მთავარ პრინციპს ემყარება:
- 24-საათიანი ხელმისაწვდომობა: საქართველოს დიდ ქალაქებში ფილიალების უმეტესობა 24/7 რეჟიმში მუშაობს, რაც გაუთვალისწინებელი ფინანსური საჭიროების დროს მაქსიმალურ მოქნილობას უზრუნველყოფს.
- ნივთის უსაფრთხოების გარანტია: ყველა ჩაბარებული ნივთი ინახება თანამედროვე უსაფრთხოების სისტემებით აღჭურვილ საცავებში. შეფასების პროცესს ატარებენ სერტიფიცირებული ექსპერტები, რაც გამორიცხავს ნივთის დაზიანებას ან გაქლიბვას.
- ძვირფასეულობის კომპლექსური შეფასება: კომპანია აფასებს არამხოლოდ ყვითელ ოქროს, არამედ თეთრ ოქროს, ვერცხლსა და ბრილიანტის ნაკეთობებს, რაც ბაზარზე ერთ-ერთი მთავარი კონკურენტული უპირატესობაა.
- კონფიდენციალურობის დაცვა: თითოეული ტრანზაქცია და მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია მკაცრად დაცულია. მომსახურება მიმდინარეობს მშვიდ და პრივატულ გარემოში.
- გამჭვირვალობის ინსტრუმენტი – ონლაინ კალკულატორი: კომპანიის ვებგვერდზე ხელმისაწვდომია ონლაინ კალკულატორი. მისი დახმარებით ნებისმიერ მსურველს შეუძლია წინასწარ, სახლიდან გაუსვლელად გამოთვალოს სავარაუდო თანხა ოქროს მიმდინარე საბაზრო ფასის შესაბამისად.
„ექსპრეს ლომბარდი“ განაგრძობს მომხმარებლისთვის სანდო ფინანსური პარტნიორობის გაწევას მთელი ქვეყნის მასშტაბით, სადაც მთავარი ღირებულებები მაღალი ხარისხი, ხელმისაწვდომობა და უსაფრთხოებაა.
იპოვეთ „ექსპრეს ლომბარდის“ ყველა ფილიალი, კითხვების შემთხვევაში კი შეგიძლიათ დარეკოთ ნომერზე: 032 2 39 39 39 ან *3939