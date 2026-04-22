სამყარო იცვლება, ჩვენი ჩვევები და მიზნები კი სულ უფრო სწრაფ ტემპს მოითხოვს. ფინანსური სერვისები მუდმივად ვითარდება, თუმცა მომხმარებლის მთავარი მოთხოვნა უცვლელია – სისწრაფე, სიმარტივე და ერთ სივრცეში გაერთიანებული შესაძლებლობები. ჰეშბანკმა ტრადიციული საბანკო სერვისები და კრიპტოინდუსტრია სწორედ ამ იდეით დააკავშირა. ასე შეიქმნა თანამედროვე ბანკი თანამედროვე ცხოვრებისთვის.
და მაინც, როგორ გაგიმარტივებს ჰეშბანკი ყოველდღიურობას?
სწრაფი რეგისტრაცია და პირველი ბიტკოინი საჩუქრად
ჰეშბანკში ანგარიშის გახსნისა და ციფრული Visa ბარათის აღების პროცესი სრულად დისტანციურია და სულ რამდენიმე წუთს მოითხოვს. ჩვენი ახალი კამპანიის ფარგლებში, 31 მაისის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში, საჩუქრად 10 ლარის ეკვივალენტ ბიტკოინს მიიღებ.
- მყისიერი გამოყენება: ჰეშბარათი გააქტიურებისთანავე შეგიძლია დაამატო Apple Pay-სა თუ Google Pay-ში და გადაიხადო მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში.
- ფიზიკური ბარათის უფასო მიწოდება: თუ ფიზიკური ბარათით სარგებლობა გსურს, შეუკვეთე ის სულ რამდენიმე წამში აპლიკაციიდან და ჩვენ საქართველოს მასშტაბით ნებისმიერ მისამართზე უფასოდ მოგიტანთ.
კრიპტო, მარტივად
ჰეშბანკი ტრადიციულ ფულსა და ციფრულ აქტივებს შორის არსებულ ბარიერებს აქრობს. აპლიკაცია გაძლევს შესაძლებლობას, საბანკო ანგარიშები და კრიპტოპორტფელი ერთი სივრციდან მართო.
- ინვესტირება საბანკო გარემოში: იყიდე, გაყიდე ან გადაცვალე 50-მდე პოპულარული კრიპტოვალუტა თვალის დახამხამებაში, დამატებითი რეგისტრაციების გარეშე.
- გადარიცხვები საკომისიოს გარეშე: მეგობრისთვის კრიპტოვალუტის გადასარიცხად მხოლოდ მისი მობილურის ნომერი გჭირდება, ოპერაცია კი წამებში და სრულიად უფასოდ სრულდება.
საუკეთესო სავალუტო კურსი 24/7
ჰეშბანკი ბაზარზე საუკეთესო სავალუტო კურსს გთავაზობს. კონვერტაციის პროცესი მაქსიმალურად გამარტივებულია – აპლიკაციაში ვალუტის გადაცვლას საკომისიოს გარეშე და სულ რამდენიმე წამში შეძლებ.
- ბლუმბერგის სტანდარტი: ჩვენი პლატფორმა ბლუმბერგის (Bloomberg) სისტემას ეყრდნობა, რაც უზრუნველყოფს მასთან მაქსიმალურად მიახლოებულ, კონკურენტულ და სამართლიან სავალუტო კურსს.
- მომენტალური კონვერტაცია 24/7: გადაცვალე ფული წამებში, დღე-ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში. ჰეშბანკის სერვისი მუშაობს უწყვეტად, საბანკო საათებისა და დასვენების დღეების მიუხედავად.
გადარიცხვები საზღვრების გარეშე
ჰეშბანკის აპლიკაციაში შეგიძლია საერთაშორისო გადარიცხვები სწრაფად და უსაფრთხოდ, პირდაპირ სმარტფონიდან შეასრულო.
- გლობალური დაფარვა: გააგზავნე და მიიღე თანხა 20-ზე მეტ სხვადასხვა ვალუტაში. ჩვენთან გლობალური ტრანზაქციები ზუსტად ისეთივე მარტივი და სწრაფია, როგორც ადგილობრივი გადარიცხვები.
- წამყვანი საერთაშორისო სისტემები: ჰეშბანკის ეკოსისტემაში SWIFT და SEPA სისტემებთან ერთად, რეგიონში პირველად დაინერგა ინოვაციური Mastercard Move. ეს ინტეგრაცია გაძლევს სრულ მოქნილობას, თანხის გასაგზავნად ყოველთვის ყველაზე სწრაფი და დაცული არხი შეარჩიო.
ანაბარი DUO – ორი ტიპის სარგებელი და სრული თავისუფლება
რატომ უნდა გააკეთო არჩევანი სარგებელსა და მოქნილობას შორის, როცა შეგიძლია მიიღო ორივე? ჰეშბანკის ანაბარი DUO შექმნილია მათთვის, ვისაც სურს დანაზოგის ჭკვიანურად მართვა ისე, რომ საკუთარ თანხაზე წვდომა არ შეიზღუდოს. ეს არის პროდუქტი, რომელიც ერგება თანამედროვე ცხოვრების რიტმს და გაძლევს მაქსიმალურ კონტროლს შენს კაპიტალზე.
- ორმაგი სარგებელი: DUO გაძლევს უნიკალურ შესაძლებლობას, მიიღო მაღალი პროცენტი თვის მინიმალურ ნაშთზე და ამასთანავე, დამატებითი სარგებელი დაგერიცხოს დღის ბოლოს არსებულ თანხაზე.
- შეუზღუდავი წვდომა დანაზოგზე: გაიტანე ან დაამატე ფინანსები დღის ნებისმიერ მონაკვეთში. სარგებლის დარიცხვა მხოლოდ დღის ბოლოს არსებულ ნაშთზე მოხდება, რაც სრულ თავისუფლებას გაძლევს.
ციფრული სესხი: ფინანსები მაშინ, როცა გჭირდება
ახალი იდეებისა და მიზნების განხორციელება ხშირად დამატებით ფინანსურ მხარდაჭერას მოითხოვს. ჩვენი სრულად ციფრული სამომხმარებლო სესხი გაძლევს მოქნილობას, მიიღო სასურველი თანხა დისტანციურად, ზუსტად მაშინ, როცა ეს ყველაზე მეტად გჭირდება.
- მომენტალური პასუხი ნებისმიერ დროს: მოითხოვე 50 000 ლარამდე თანხა მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან და მიიღე დასტური წამებში.
- გაცემის საკომისიო 0%-დან: ჰეშბანკში სესხის დამტკიცების საკომისიო 0%-დან იწყება და დაზღვევის სავალდებულო ხარჯიც არ გექნება.
გადმოწერე ჰეშბანკის აპლიკაცია და აღმოაჩინე ბანკი შენს რიტმში.