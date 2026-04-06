თიბისის მოსწავლის ბარათი-მარტივი გზა ფინანსური დამოუკიდებლობისა და გონივრული ხარჯვისთვის

თიბისი, როგორც მომხმარებელზე ორიენტირებული ბრენდი, მუდმივად ქმნის ან აუმჯობესებს ისეთ სერვისებსა და პროდუქტებს, რომლებიც მათ კომფორტსა და საჭიროებებზე მაქსიმალურად არის მორგებული. განსაკუთრებით კი, ახალ თაობაზე.
მოსწავლის ბარათი არ არის მხოლოდ გადახდის ინსტრუმენტი. მისი ფუნქციონალები ახალ თაობას შესაძლებლობას აძლევს ისწავლონ საკუთარი ბიუჯეტის გონივრული მართვა-სწორად დაგეგმვა და დაზოგვა. მშობლის მოწვევით, 6-17 წლამდე მოსწავლეებს, შესაძლებლობა აქვთ ისარგებლონ მობაილბანკით და დამოუკიდებლად განახორციელონ ყოველდღიური ფინანსური ოპერაციები:
- თანხის სხვასთან გადარიცხვა (იმ შემთხვევაში თუ მშობელი ბარათის აღების პროცესში ან შემდგომ თანხმობას განაცხადებს ფუნქციის ჩართვაზე)
- მობილური ბალანსის შევსება
- მათზე მორგებული შეთავაზებების დათვალიერება
- ბარათის მართვა (დეტალების ნახვა, პაროლის შეცვლა, დაბლოკვა)
გარდა ამისა, თიბისის მოსწავლის ბარათის მფლობელებისთვის ხარჯვას სარგებელიც ახლავს. მოსწავლეები მუდმივად სარგებლობენ მათზე მორგებული მრავალფეროვანი შეთავაზებებით და პარტნიორ ობიექტებში გადახდილი თანხის ნაწილს ანგარიშზე მომენტალურად, ქეშბექის სახით იბრუნებენ. მათ საჭიროებებზე მორგებული შეთავაზებებით დატვირთულია მიმდინარე პერიოდიც და მოსწავლეებს შესაძლებლობა აქვთ მათთვის ყველაზე მოთხოვნად კატეგორიებში დაზოგონ მეტი.
Gegelato, Smash Georgia, Cinnamon, Dunkin, ექსტრამითის პავილიონი, Creperie – Le Biscuit, Moubary.com , Palitra L, Antaris, დიოგენე, სულაკაურის გამომცემლობა, Kubiki.ge Puzz.ge, Miniso , Latt Liv, Magnolia Film Lab- ტრადიციულად მრავალფეროვანია პარტნიორი ობიექტების ჩამონათვალი და კატეგორიებიც.
ყველა შეთავაზების სანახავად გადადით ბმულზე.
მოსწავლის ბარათის აღება უფასოა და მშობლებს პირდაპირ მობაილბანკიდან, სულ რაღაც 2 წუთში შეუძლიათ- ფილიალებში მისვლისა და ზედმეტი დროის კარგვის გარეშე.