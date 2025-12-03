ახალი ამბებირეკლამა

„ამბასადორი აილენდ ბათუმმა” კუნძულის ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობა დაიწყო

3 დეკემბერი, 2025
„ამბასადორი აილენდ ბათუმმა” კუნძულის ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობა დაიწყო
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ამბასადორი აილენდმა” ულტრათანამედროვე მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობა დაიწყო, რომელიც თავისი არსით, ისტორიულ მნიშვნელობას ატარებს, რადგან კუნძულზე პირველ შენობა-ნაგებობას წარმოადგენს. აღნიშნული მრავალფუნქციური კომპლექსი აერთიანებს: საცხოვრებელ აპარტამენტებს, სასტუმროს, ვერტოდრომს, გასართობ-გამაჯანსაღებელ სივრცეებს, ღია და დახურულ აუზებს, ფიტნეს ცენტრებსა და ბრენდულ ბუტიკურ მაღაზიებს.

„ჩვენ პროექტის განვითარების გარდამტეხ ეტაპზე ვიმყოფებით. მიწის მოწყობითი პროცესი დაჩქარებულად პროგრესირებს და სრული საპროექტო არეალის ნახევარზე მეტი, 46.9 ჰექტარი უკვე შექმნილია. სექტემბრის თვეში დასავლეთ ნახევარკუნძულის 26 ჰა ექსპლუატაციაში იქნა მიღებული, ხოლო იანვარში ჯამურად 48 ჰა მიწის ნაკვეთის ექსპლუატაციაში მისაღებად ვემზადებით. გარდა ამისა, კუნძულის განვითარების პარალელურად „ამბასადორი აილენდზე” მსხვილი ეკონომიკური პროცესები მიმდინარეობს– დაწყებულია სამი მასშტაბური პროექტის განვითარება. მოხარულები ვართ, რომ „ამბასადორი აილენდსა” და  IG Development-ს შორის ხელშეკრულებას უკვე მოეწერა ხელი და ულტრათანამედროვე მრავალფუქციურ სავაჭრო ცენტრის პროექტს, რომელსაც საქართველოში ანალოგი არ აქვს სწორედ ისინი განახორციელებენ,”- აღნიშნა ამბასადორი აილენდ ბათუმის გენერალურმა დირექტორმა გოჩა კამკიამ.  

კუნძულის პროექტს „ამბასადორი ჯგუფი“ სხვადასხვა საერთაშორისო კომპანიასთან თანამშრომლობით ახორციელებს. „ამბასადორი აილენდ ბათუმი,” რომელიც ორი ხელოვნური ნახევარკუნძულისა და ერთი ხელოვნური კუნძულის 84 ჰექტარზე, ზღვაში ფორმირებას ისახავს მიზნად, მდგრადი განვითარებისა და ჭკვიანი ქალაქის პრინციპების სრული დაცვით ვითარდება. ამბასადორი აილენდის პროექტს, როგორც ტურისტული, ასევე რეგიონისთვის მნიშვნელოვანი ეკონომიკური დანიშნულება გააჩნია, რაც ბათუმსა და ზოგადად საქართველოს, მსოფლიოს ახალ საინვესტიციო რუკაზე მოახვედრებს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ფედერიკა მოგერინი დააკავეს — Euractiv

“ავტორიტარიზმის განმტკიცების ნიშანი” – “Amnesty International” ალი ქარიმლის დაკავებაზე

“საბჭოთა წარსულში დაბრუნება” – გამომცემელი სასკოლო სახელმძღვანელოების “ნაციონალიზაციაზე”

გიორგი ბარამიძეს რუსეთის პროკურატურამ ბრალი წარუდგინა “უკრაინის მხარეს ბრძოლისთვის”

კობახიძე ადასტურებს UN3439 კოდის „უცნობი“ ნივთიერების შესყიდვას და სავარაუდო გამოყენებას 03.12.2025
კობახიძე ადასტურებს UN3439 კოდის „უცნობი“ ნივთიერების შესყიდვას და სავარაუდო გამოყენებას
ფიქსირებული ნარჩენი ღირებულება ელექტრომობილებზე – „პორშე ცენტრი თბილისი“ ბაზრის წესებს ცვლის 03.12.2025
ფიქსირებული ნარჩენი ღირებულება ელექტრომობილებზე – „პორშე ცენტრი თბილისი“ ბაზრის წესებს ცვლის
ცოტა გაუგებარია, რატომ ვიყავი დაბარებული, ძირითადი კითხვები ეხებოდა BBC-თან ინტერვიუს შინაარს – ონიანი 03.12.2025
ცოტა გაუგებარია, რატომ ვიყავი დაბარებული, ძირითადი კითხვები ეხებოდა BBC-თან ინტერვიუს შინაარს – ონიანი
„ამბასადორი აილენდ ბათუმმა” კუნძულის ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობა დაიწყო
ფედერიკა მოგერინი ბრალის წაყენების შემდეგ გაათავისუფლეს
„კომპრომისი ჯერ ნაპოვნი არ არის“ — აშშ-რუსეთის მოლაპარაკებების შედეგები
ლავროვი: ბურთი საქართველოს მხარესაა
სუს-ში კვლავ იბარებენ ადამიანებს BBC-ის ჟურნალისტური გამოძიების გამო