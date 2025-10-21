სახლის მშენებლობის სრული მომსახურება ელიტჰოუმისგან

კომპანია, რომელიც ოცნებებს რეალობად აქცევს
Elitehome – წარმოადგენს მშენებლობის ინდუსტრიის ერთ-ერთ წამყვან კომპანიას, რომელიც სპეციალიზირებულია მაღალი ხარისხის საცხოვრებელი სახლების მშენებლობაში. კომპანია გამოირჩევა ინოვაციური მიდგომებით, თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით და პროფესიონალი გუნდით, რომელიც უზრუნველყოფს თითოეული პროექტის სრულყოფილ შესრულებას.
კომპანიის ძირითადი უპირატესობები: • მრავალწლიანი გამოცდილება სამშენებლო სფეროში • კვალიფიციური სპეციალისტების გუნდი • ევროპული სტანდარტების დაცვა • ინდივიდუალური მიდგომა თითოეულ კლიენტთან • კონკურენტული ფასები და მოქნილი საფასო პოლიტიკა
სახლის აშენება – ძირითადი მომსახურება
ელიტჰოუმის ძირითადი საქმიანობა მოიცავს სახლების მშენებლობის სრულ ციკლს. კომპანია იღებს პასუხისმგებლობას პროექტის ყველა ეტაპზე.
მშენებლობის ძირითადი ეტაპები:
- მიწის ნაკვეთის გეოლოგიური შესწავლა და ანალიზი
- საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება
- სამშენებლო ნებართვების მოპოვება
- საძირკვლის მოწყობა და ჰიდროიზოლაცია
- კედლების აგება და გადახურვის სამუშაოები
- კომუნიკაციების გაყვანა და მონტაჟი
- შიდა და გარე მოპირკეთების სამუშაოები
- ობიექტის ჩაბარება და გარანტიული მომსახურება
მშენებლობის პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ენერგოეფექტურობას. თანამედროვე თბოიზოლაციური მასალების გამოყენება უზრუნველყოფს კომფორტულ მიკროკლიმატს მთელი წლის განმავლობაში.
კერძო სახლის მშენებლობა – ინდივიდუალური მიდგომა
კერძო სახლის მშენებლობა მოითხოვს განსაკუთრებულ მიდგომას და დეტალების მაქსიმალურ გათვალისწინებას.
ინდივიდუალური მშენებლობის პროცესი მოიცავს: • დეტალურ კონსულტაციას კლიენტთან • პერსონალიზებული დიზაინ-პროექტის შემუშავებას • მასალების შერჩევას კლიენტის ბიუჯეტის გათვალისწინებით • რეგულარულ ანგარიშგებას შესრულებული სამუშაოების შესახებ • ხარისხის მუდმივ კონტროლს ყველა ეტაპზე
კომპანიის არქიტექტორები და დიზაინერები მუშაობენ თითოეულ პროექტზე ინდივიდუალურად, რათა შექმნან უნიკალური საცხოვრებელი სივრცე, რომელიც სრულად აკმაყოფილებს მომხმარებლის მოთხოვნებს.
აუზის მშენებლობა – ლუქსის ელემენტი
თანამედროვე კერძო სახლის განუყოფელი ნაწილია საცურაო აუზი, რომელიც ქმნის დამატებით კომფორტს.
აუზის მშენებლობის სერვისი მოიცავს:
- აუზის ტიპის და ზომის შერჩევა
- საპროექტო სამუშაოები და ვიზუალიზაცია
- მიწის სამუშაოები და ქვაბულის მომზადება
- ჰიდროიზოლაცია და ბეტონის სამუშაოები
- მოპირკეთება და დეკორატიული ელემენტების მონტაჟი
- ფილტრაციის და გათბობის სისტემების დაყენება
- განათების და უსაფრთხოების სისტემების მონტაჟი
კომპანია აშენებს როგორც ღია, ასევე დახურული ტიპის აუზებს, იყენებს თანამედროვე ტექნოლოგიებს და მაღალი ხარისხის მასალებს.
სახურავის გადახურვა – სახლის დაცვა
სახურავი წარმოადგენს სახლის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ელემენტს, რომელიც იცავს შენობას გარე ზემოქმედებისგან.
გადახურვის მასალების არჩევანი: • მეტალოკრამიტი – გამძლე და ეკონომიური • ბიტუმის კრამიტი – მსუბუქი და მარტივი მონტაჟისთვის • კერამიკული კრამიტი – კლასიკური და ესთეტიური • კომპოზიტური მასალები – თანამედროვე და ინოვაციური • ბუნებრივი ფიქალი – ელიტარული და ხანგრძლივი
სახურავის სამუშაოების ეტაპები:
- არსებული სახურავის დემონტაჟი (საჭიროების შემთხვევაში)
- კარკასის შემოწმება და გამაგრება
- ჰიდროიზოლაციის და პაროიზოლაციის მონტაჟი
- კონტრ-მესერის და მესერის მოწყობა
- გადახურვის მასალის დაყენება
- წყალსაწრეტი სისტემის მონტაჟი
- სავენტილაციო ელემენტების დაყენება
კოტეჯის აშენება – კომფორტი ბუნებასთან ახლოს
კოტეჯების მშენებლობა მოითხოვს სპეციფიკურ მიდგომას და ბუნებრივ გარემოსთან ჰარმონიას.
კოტეჯის მშენებლობის თავისებურებები: • ეკოლოგიურად სუფთა მასალების პრიორიტეტული გამოყენება • ლანდშაფტთან ჰარმონიული არქიტექტურა • ავტონომიური კომუნიკაციების სისტემები • ენერგოდამზოგველი ტექნოლოგიების ინტეგრაცია • ტერასების და ღია სივრცეების მოწყობა
კოტეჯის ტიპები ელიტჰოუმისგან:
- ტრადიციული ხის კოტეჯები
- თანამედროვე კარკასული კოტეჯები
- კომბინირებული ტიპის კოტეჯები (ხე + ქვა)
- მინი-კოტეჯები დასასვენებლად
- ორსართულიანი საოჯახო კოტეჯები
სახლის პროექტები – იდეიდან რეალიზაციამდე
ელიტჰოუმის არქიტექტურული განყოფილება შეიმუშავებს სახლების პროექტებს ნებისმიერი სირთულისა და სტილის.
პროექტირების მომსახურება მოიცავს: • არქიტექტურული კონცეფციის შემუშავებას • კონსტრუქციული გადაწყვეტების დაგეგმვას • 3D ვიზუალიზაციას და ვირტუალურ ტურს • დეტალური ნახაზების მომზადებას • საინჟინრო კომუნიკაციების დაპროექტებას • ინტერიერის დიზაინ-პროექტს
ტიპიური პროექტების კატეგორიები:
- კომპაქტური სახლები (80-120 კვ.მ)
- საშუალო ზომის სახლები (120-200 კვ.მ)
- დიდი საოჯახო სახლები (200-300 კვ.მ)
- ელიტარული რეზიდენციები (300+ კვ.მ)
- ორბინიანი სახლები
ელიტარული სახლების მშენებლობა
ელიტჰოუმი სპეციალიზირებულია ელიტარული კლასის საცხოვრებელი სახლების მშენებლობაში, რომლებიც გამოირჩევა ექსკლუზიურობით.
ელიტარული სახლის მახასიათებლები: • ინდივიდუალური არქიტექტურული პროექტი • პრემიუმ კლასის სამშენებლო მასალები • “ჭკვიანი სახლის” სისტემების ინტეგრაცია • დიზაინერული ინტერიერი და ექსტერიერი • SPA ზონა, საუნა და ფიტნეს დარბაზი • ღვინის სარდაფი და ბილიარდის ოთახი • გარაჟი რამდენიმე ავტომობილისთვის
“ჭკვიანი სახლის” ფუნქციები:
- კლიმატ-კონტროლის ავტომატური სისტემა
- განათების ინტელექტუალური მართვა
- უსაფრთხოების ინტეგრირებული სისტემა
- მულტირუმის და აუდიო-ვიდეო სისტემები
- ავტომატური ჟალუზები და ფარდები
- დისტანციური მართვა სმარტფონიდან
ხარისხის გარანტია და შემდგომი მომსახურება
ელიტჰოუმი გასცემს გარანტიას ყველა შესრულებულ სამუშაოზე და უზრუნველყოფს შემდგომ მომსახურებას.
გარანტიული პირობები: • კონსტრუქციული ელემენტები – 10 წელი • სახურავის სამუშაოები – 5 წელი • მოპირკეთების სამუშაოები – 3 წელი • საინჟინრო სისტემები – 2 წელი • უფასო ტექნიკური დათვალიერება პირველი წლის განმავლობაში
შემდგომი მომსახურების პაკეტი:
- რეგულარული ტექნიკური ინსპექტირება
- სეზონური მომსახურება და მომზადება
- გადაუდებელი სარემონტო სამუშაოები
- კონსულტაციები ექსპლუატაციის საკითხებზე
- მოდერნიზაციის და რეკონსტრუქციის სერვისი
დასკვნა
ელიტჰოუმი წარმოადგენს საიმედო პარტნიორს ყველასთვის, ვისაც სურს ააშენოს ოცნების სახლი. კომპანიის პროფესიონალიზმი, გამოცდილება და ინდივიდუალური მიდგომა უზრუნველყოფს თითოეული პროექტის წარმატებულ რეალიზაციას. მაღალი ხარისხის მასალები, თანამედროვე ტექნოლოგიები და კვალიფიციური სპეციალისტები ქმნიან იდეალურ კომბინაციას, რომელიც გარანტირებულად აქცევს თქვენს ოცნებას რეალობად. ელიტჰოუმთან ერთად თქვენი სახლი იქნება არა მხოლოდ საცხოვრებელი სივრცე, არამედ კომფორტის, უსაფრთხოების და სტილის ნამდვილი ციტადელი.