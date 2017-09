“საქართველოს გაუმარჯოს” – პრინცმა ჰარიმ ქართველ სამხედროებს გამარჯვება მიულოცა

კანადაში საერთაშორისო პარალიმპიური თამაშები „Invictus Games“ მიმდინარეობს, სადაც დაჭრილი ქართველი სამხედროებიც მონაწილეობენ. ბრიტანეთის პრინცმა ჰარიმ “ტვიტერისა” და “ინსტაგრამის” ოფიციალურ გვერდზე ქართველ სამხედროებთან ერთად გადაღებული ვიდეო გამოაქვეყნა, სადაც ისინი ერთად სკანდირებენ “საქართველოს გაუმარჯოს”.

Prince Harry joins the sitting volleyball team from Georgia for their final warm up ahead of the #InvictusGames sitting volleyball final. pic.twitter.com/wwstHo6pcJ

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) September 28, 2017