28 აგვისტო, 2025 •
“მოვა დრო და მივიღებთ გადაწყვეტილებას, ევროკავშირი თუ ევრაზიული კავშირი”
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„სომხეთი ვერ იქნება ერთდროულად ევროკავშირის და ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის (ЕАЭС) წევრი“ — ამის შესახებ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა.

„ერთდროულად ევროკავშირში და ЕАЭС-ში ყოფნა შეუძლებელია, მოვა დრო და ჩვენ მივიღებთ გადაწყვეტილებას“, – თქვა მან ჟურნალისტებთან საუბრისას.

სომხეთის პრეზიდენტმა ვაჰაგნ ხაჩატურიანმა 4 აპრილს ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც რესპუბლიკის ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის დაწყებას ითვალისწინებს. მანამდე ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა, რომ ეს ავტომატურად არ ნიშნავს გაწევრიანების პროცესის დაწყებას, რადგან საკითხი რეფერენდუმზე უნდა გავიდეს.

რუსეთის ვიცე-პრემიერის, ალექსეი ოვერჩუკის თქმით, მოსკოვი ამ ნაბიჯებს რესპუბლიკის ევრაზიული ეკონომიკური კავშირიდან გამოსვლის დასაწყისად აფასებს. მისი თქმით, ევროკავშირში შესვლა არათავსებადია ЕАЭС-ის წევრობასთან.

მიუხედავად ამისა, სომხეთის ეკონომიკის მინისტრი გევორგ პაპოიანი ამტკიცებს, რომ ერევანი ЕАЭС-დან გასვლას არ გეგმავს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“საბოტაჟი” 7500 ლარით? – “იმედმა” ყადაღადადებული ორგანიზაციების შესყიდვების დოკუმენტი გამოაქვეყნა
„ორი მცირეწლოვანი ბავშვი მყავს და მჯერა, სამართლიან განაჩენს გამოიტანთ“ — ინსაფ ალიევის ბოლო სიტყვა სასამართლოში
„სინდისის ქონას ფინანსური მხარდაჭერა არ სჭირდება“ — თორნიკე გოშაძის ბოლო სიტყვა სასამართლოში
„ციხის კედლები ვერ შემაშინებს, როცა ჩემს ქვეყანას ეხება საქმე“ — 21 წლის გიორგი გორგაძის ბოლო სიტყვა სასამართლოში
“მოვა დრო და მივიღებთ გადაწყვეტილებას, ევროკავშირი თუ ევრაზიული კავშირი”
„ციხისთვის კი არა, სიკვდილისთვის ვარ მზად ამ ქვეყნისთვის“ — ვეფხია კასრაძის ბოლო სიტყვა სასამართლოში
საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოებისთვის სივრცე მცირდება – საერთაშორისო გამოხმაურებები
50-ზე მეტი სამოქალაქო და მედია ორგანიზაცია სოლიდარობას უცხადებს ყადაღადადებულ არასამთავრობოებს