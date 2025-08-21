ახალგორელებს რუსეთის აღიარების დღისადმი მიძღვნილ კონცერტს გაუმართავენ

ოსური მედიის ინფორმაციით, ლენინგორის რაიონში (ახალგორი) გაიმართება სადღესასწაულო კონცერტები, რომლებიც რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის აღიარების დღეს (რუსეთის ფედერაციის მიერ) მიეძღვნება. ამის შესახებ სააგენტო „რესს“-ს საინფორმაციოს ადმინისტრაციის პრესსამსახურმა აცნობა.
უწყების ცნობით, “პირველი კონცერტი 23 აგვისტოს სოფელ წინაგარში ჩატარდება, ხოლო მეორე დღესასწაულის საღამო 27 აგვისტოს უშუალოდ ლენინგორში გაიმართება”.
ახალგორი, ისევე როგორც მთლიანად ცხინვალის რეგიონი, საერთაშორისო საზოგადოებისა და საქართველოს მიერ აღიარებულია როგორც რუსეთის მიერ ოკუპირებული ტერიტორია. კონცერტებისა და მსგავსი ღონისძიებების ორგანიზება ახალგორის რაიონში ხშირ შემთხვევაში გამოიყენება როგორც პოლიტიკური დემონსტრაცია მოსახლეობის ლოიალურობის საჩვენებლად.
ახალგორის რაიონი 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ რუსეთის მიერ ოკუპირებულია და დე ფაქტო „სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის“ ადმინისტრაციის კონტროლქვეშ იმყოფება. 2008 წლის ომის შემდეგ ახალგორში რუსეთის სამხედრო ქვედანაყოფები განლაგდნენ. რაიონში ქართული მოსახლეობის დიდი ნაწილი იძულებით გადაადგილდა, რადგან უსაფრთხოების, განათლებისა და სოციალური პრობლემების გამო დარჩენა შეუძლებელი გახდა. ამჟამად ახალგორის მოსახლეობის ნაწილი კვლავ ქართულ ენას იყენებს, თუმცა სასკოლო და ადმინისტრაციული სამსახურები რუსულ ენაზე გადავიდა.
ახალგორში დღემდე მკაცრი გადაადგილების კონტროლია დაწესებული („საზღვრის“ გადაკვეთა) თბილისის კონტროლირებად ტერიტორიასთან.