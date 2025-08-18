ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

ირანის პრეზიდენტი ერევანში – რა გზავნილებს გააჟღერებს თეირანი

18 აგვისტო, 2025 •
ირანის პრეზიდენტი ერევანში – რა გზავნილებს გააჟღერებს თეირანი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არაღჩი აცხადებს, რომ პრეზიდენტ მასუდ ფეზეშკიანის ორშაბათის ვიზიტი სომხეთში იქნება მიმართული იმაზე, რომ „სამხრეთ კავკასიის გეოპოლიტიკურ რუკაში არ მოხდეს ცვლილება“, და ხაზს უსვამს, რომ თეირანი მტკიცედ ეწინააღმდეგება „ნებისმიერ საზღვრის ცვლილებას ან უცხოეთის სამხედრო ძალების ყოფნას ამ რეგიონში.“

ირანი „მგრძნობიარეა“ გარე ძალების შესაძლო ყოფნის მიმართ სამხრეთ კავკასიაში – თეირანი

IRNA-სთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში [წერს “არმენპრესი”] არაღჩიმ აღნიშნა, რომ ფეზეშკიანის ვიზიტი ერევანში გახდება შესაძლებლობა, კვლავ გაახმოვანოს ირანის შეშფოთება და „შევეცადოთ, მივაღწიოთ დამამშვიდებელ მექანიზმს ამ მიმართულებით.“

მინისტრმა განმარტა, რომ ირანისთვის „გეოპოლიტიკური ცვლილება“ აბსტრაქტული ცნება არ არის: „გეოპოლიტიკურ ცვლილებებში ვგულისხმობთ საერთაშორისო დონეზე აღიარებული საზღვრების შეცვლას, საზღვრების გადაწევას ან რეგიონის სახელმწიფოების სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის შერყევას,“ – განაცხადა არაღჩიმ.

„ჩვენ ძალიან ნათლად განვაცხადეთ, რომ ამას ვერ ავიტანთ და ჩვენი პოლიტიკა ყოველთვის მკაფიო იყო.“

არაღჩი ასევე შეეხო აშშ-ის შუამავლობით სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ამ თვეში გაფორმებულ სამშვიდობო შეთანხმებას და აღნიშნა, რომ ბაქომ და ერევანმა მკაფიოდ ივალდებულეს, რომ პატივს სცემენ არსებულ საზღვრებსა და სუვერენიტეტს.

„ამ კუთხით, ჩვენი გეოპოლიტიკური შეშფოთებები ამ ეტაპზე თითქოს მოხსნილია, მაგრამ მომავალში ისინი თუ შეინარჩუნებენ ამ ვალდებულებას, ეს საკითხია, რასაც ძალიან ყურადღებით დავაკვირდებით.“

საგარეო საქმეთა მინისტრმა ასევე გამოხატა თეირანის შეშფოთება შესაძლო ამერიკული ჩართულობის გამო ინფრასტრუქტურული პროექტების საბაბით: „კიდევ ერთი საფრთხეა, რომ ეს გზა შესაძლოა გამოიყენონ როგორც საბაბი ამერიკული ძალების რეგიონში ყოფნისთვის.“

მისი თქმით, ბოლო დღეებში სომხეთის უმაღლესმა ოფიციალურმა პირები, მათ შორის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი, თეირანს დაჰპირდნენ, რომ არავითარ შემთხვევაში ამერიკული ძალები, ან თუნდაც ამერიკული კერძო უსაფრთხოების კომპანიები, სომხეთში ამ გზის გამო არ შევა.

არაღჩიმ ხაზი გაუსვა, რომ ეს საკითხები სრულად განიხილება პრეზიდენტ ფეზეშკიანის ვიზიტის დროს: „მათ გვითხრეს, რომ იცნობენ ირანის წითელ ხაზებს და მომავალში მათ პატივს სცემენ, თუმცა, ჩვენ მაინც გავაგრძელებთ ამ საკითხზე ძალიან ყურადღებით დაკვირვებას.“

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“უკრაინის ტერიტორია მშვიდობისთვის” – რა მოითხოვა პუტინმა ომის შეჩერების სანაცვლოდ

პოლიციამ აქციების ორი მონაწილე სისხლის სამართლის წესით დააკავა 

მზად ვართ ვიმუშაოთ სამმხრივ სამიტზე – ევროპელი ლიდერების განცხადება 

ზელენსკი ტრამპს ორშაბათს შეხვდება

ირანის პრეზიდენტი ერევანში – რა გზავნილებს გააჟღერებს თეირანი 18.08.2025
ირანის პრეზიდენტი ერევანში – რა გზავნილებს გააჟღერებს თეირანი
ირანი „მგრძნობიარეა“ გარე ძალების შესაძლო ყოფნის მიმართ სამხრეთ კავკასიაში – თეირანი 18.08.2025
ირანი „მგრძნობიარეა“ გარე ძალების შესაძლო ყოფნის მიმართ სამხრეთ კავკასიაში – თეირანი
რუსეთი შეგნებულად დაესხა თავს SOCAR-ს ოდესაში – ზელენსკი 18.08.2025
რუსეთი შეგნებულად დაესხა თავს SOCAR-ს ოდესაში – ზელენსკი
“SOCAR-ის ობიექტებზე თავდასხმისთვის რუსეთს პასუხი უნდა გაეცეს” – აზერბაიჯანელი დეპუტატი 18.08.2025
“SOCAR-ის ობიექტებზე თავდასხმისთვის რუსეთს პასუხი უნდა გაეცეს” – აზერბაიჯანელი დეპუტატი
თორნიკე თოშხუასა და მინდია შერვაშიძეს პატიმრობა შეუფარდეს 18.08.2025
თორნიკე თოშხუასა და მინდია შერვაშიძეს პატიმრობა შეუფარდეს
„ზაფხულის ენერგია ჯილისთან ერთად“: ახალი თავგადასავლების სეზონი – Geely Center Tegeta-ს კამპანია 18.08.2025
„ზაფხულის ენერგია ჯილისთან ერთად“: ახალი თავგადასავლების სეზონი – Geely Center Tegeta-ს კამპანია
რუსეთში აკრძალეს გერმანული ფონდი, რომელიც ნაციზმის მსხვერპლებს კომპენსაციებს უხდიდა 18.08.2025
რუსეთში აკრძალეს გერმანული ფონდი, რომელიც ნაციზმის მსხვერპლებს კომპენსაციებს უხდიდა
უკრაინა ყირიმის ხიდის აფეთქებას გეგმავდა, ბომბი საქართველოს გავლით შეიტანეს — ФСБ 18.08.2025
უკრაინა ყირიმის ხიდის აფეთქებას გეგმავდა, ბომბი საქართველოს გავლით შეიტანეს — ФСБ