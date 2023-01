კინზინგერი ენმ-ს: “არსებობს მიზეზი რატომაც ვერ იგებთ”

ყოფილი კონგრესმენი ადამ კინზინგერი ენმ-ში მიმდინარე პროცესებს ეხმაურება.

კინზინგერმა ტვიტერზე გააზიარა ლევან ხაბეიშვილის ციტატა, სადაც ეს უკანასკნელი ნიკა მელიას აკრიტიკებს იმის გამო, რომ მისი თქმით, 2020 წელს მხარს არ უჭერდა სააკაშვილის კანდიდატურას პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე.

“არსებობს მიზეზი რატომაც ვერ იგებთ, თქვენ ერთმანეთს ებრძვით ერთი ადამიანის გამო. დანაწევრებული სახლი მყარი ვერ იქნება. დროა საქართველოს მომავალზე ფოკუსირდეთ”, – დაწერა კინზინგერმა, რომელიც კონგრესმენობის შემდეგ CNN-ის პოლიტიკური კომენტატორია.

And for @UNMgeo @UNMGeorgia there is a reason you can’t win, you fight among yourselves over ONE man. A house divided cannot stand. It’s time to focus on the FUTURE of Georgia. https://t.co/eEyQHGBnxh

— Adam Kinzinger #fella (@AdamKinzinger) January 25, 2023