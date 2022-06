არ არის დრო, ყველამ ძალები გააერთიანოს? – ევროპარლამენტარი საქართველოზე

ევროპარლამენტის წევრი მაიკლ გალერი (EPP, გერმანია) თბილისში გამართულ პროევროპულ აქციას ეხმაურება.

„ახლა, როცა ქართველი ახალგაზრდობა, ქვეყნის იმედი ქუჩაშია და მოითხოვს ევროპულ მომავალს, არ არის დრო, რომ ყველა, ვინც ცდილობს გადალახოს პოლიტიკური დაპირისპირება, გააერთიანონ ძალები ყველა ბანაკიდან ახალი შეთანხმების მოთხოვნით? ხალხი უკეთესს იმსახურებს“, — წერს გალერი.

Now as the Georgian youth, the country‘s hope is out in the streets to demand a European future, is it not now the time for all who seek to overcome the political confrontation to join forces from all camps to demand a new deal ? The people deserve better

