გასაკვირი არაა ეჭვი საქართველოს მთავრობის ევროატლანტიკურ მისწრაფების გულწრფელობაზე – კელი

აშშ-ს ყოფილი ელჩი საქართველოში, იან კელი, ეხმაურება აშშ-ს საელჩოს 3 იანვრის განცხადებას და ამბობს, რომ საქართველოს მთავრობა ერთპარტიული მმართველობისკენ მიისწრაფვის.

„გზავნილი ნათელია: აღმასრულებელი ხელისუფლების ყველანაირი შემამოწმებლის მარგინალიზებითა და გაუქმებით, საქართველოს მთავრობა მიისწრაფვის ერთპარტიული მმართველობისკენ. გასაკვირი არ არის ის ეჭვი, რომელიც საქართველოს მეგობრებს გაუჩნდათ, მისი მთავრობის ერვოატლანტიკული მისწრაფებების გულწრფელობაზე,“ – წერს იან კელი თვითერზე.

The message is clear: by marginalizing or abolishing all checks against its executive power, the Georgian gov’t aspires to one-party rule. It’s no wonder Georgia’s friends have begun to doubt the gov’t’s Euro-Atlantic bona fides. https://t.co/fJ4RkBR5k1

