ნარკოლოგი ზურაბ სიხარულიძე აცხადებს, რომ საქართველოში ახალი ნარკოტიკი გამოჩნდა, რომლის გამოყენებაც ჯანმრთელობის მძიმე რისკებთანაა დაკავშირებული.
ზურაბ სიხარულიძის თქმით, ნარკოტიკი ინტესიურად იყიდება ტელგრამ არხებზე არხებზე.
როგორც ნარკოლოგი ამბობს, ნივთიერებები შეიძლება გაცილებით ძლიერი და ბევრად უფრო საშიში იყოს. მათი გამოყენება დაკავშირებულია მძიმე ჯანმრთელობის რისკებთან.
„გაფრთხილება!
საქართველოში გამოჩნდა და ძაან ინტესიურად იყიდება ტელგრამ არხებზე ახალი, ძალიან ძლიერი სინთეზური კანაბინოიდი („სპაისის“ ტიპის ნივთიერება). ასევე k2 სახლეით იყიდება.
ეს არ არის ჩვეულებრივი მარიხუანა. ასეთი ნივთიერებები შეიძლება გაცილებით ძლიერი და ბევრად უფრო საშიში იყოს. მათი გამოყენება დაკავშირებულია მძიმე ჯანმრთელობის რისკებთან.
შესაძლო შედეგებია:
• ძლიერი შფოთვა და პანიკა;
• ჰალუცინაციები და ფსიქოზი;
• აგრესია;
• კრუნჩხვები;
• გონების დაკარგვა;
• სუნთქვის გაძნელება;
• ზოგიერთ შემთხვევაში – სიკვდილიც.
ყველაზე საშიში ის არის, რომ მომხმარებელმა ხშირად არც კი იცის, რა ნივთიერებას იღებს, რადგან „სპაისის“ შემადგენლობა მუდმივად იცვლება. და ასევე ის დააქვთ სხვა სტიმულატორებზე მეფედრონზე ალფაზე და სხვა სტიმულატორებზე რაც კიდე უფრო ამძიმეს მდგოამრეობას!!
თუ თქვენ ან თქვენს ახლობელს ასეთი ნივთიერების მიღების შემდეგ დაეწყო უცნაური ქცევა, გონების დაბინდვა, კრუნჩხვა ან სუნთქვის პრობლემები – დაუყოვნებლივ გამოიძახეთ 112.
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25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
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