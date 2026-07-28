Yerevan Yerevanciner

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს. ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სომხეთში რუსების მხრიდან ბინებზე მოთხოვნა მკვეთრად გაიზარდა, ერევანში ქირის ფასები კი, დაახლოებით 30%-ით – ამის შესახებ ადგილობრივმა უძრავი ქონების აგენტებმა გამოცემა „ვერსტკას“ განუცხადეს, ინფორმაციას კი „დოჟდი“ ავრცელებს.

ერთ-ერთი რიელტორის თქმით, „მოთხოვნა უზარმაზარია, საერთო ვითარება კი 2022 წლისას ჰგავს“.

ერევანში უძრავი ქონების შერჩევის სპეციალისტის განცხადებით, ბოლო სამი თვის განმავლობაში დედაქალაქში ქირის ფასების დაახლოებით 30%-ით ზრდის მთავარი მიზეზი „ახლად ჩამოსული რუსების ნაკადია“.

რუსულენოვან ერთ-ერთ პოპულარულ Telegram-არხზე, რომელიც უძრავი ქონების მოძიებას ეძღვნება, ყოველდღიურად ქვეყნდება ათობით ახალი განცხადება იმ ადამიანებისგან, რომლებიც უკვე ჩავიდნენ სომხეთში ან შემოდგომაზე ემიგრაციას გეგმავენ.

გაზრდილი მოთხოვნის შესახებ წერენ სპეციალიზებული Telegram-არხებიც. სომხეთის უძრავი ქონების შესახებ არხი „Метры в драмах“ აღნიშნავს:

„ნორმალური ვარიანტები პრაქტიკულად აღარ არის. ადამიანები კვლავაც ჩამოდიან და, ჩემი აზრით, მიმდინარე წლის ზაფხული უკვე თითქმის გაუტოლდა 2022 წლის ზაფხულს“.

Google Trends-ის სტატისტიკის მიხედვით [რაზეც “დოჟდი” წერს]  2026 წლის ზაფხულში რუსეთის მოქალაქეების მხრიდან ერევანში  ბინებით დაინტერესების დონე უკვე შეედრება იმ პერიოდს, როდესაც უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრა და რუსეთში მობილიზაციის პერიოდი დაიწყო.

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.

ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.

დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება: გახდი „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი, თუნდაც თვეში 1 ლარიდან.

წესებსა და პირობებს დეტალურად შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.