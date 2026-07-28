ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს. ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბაქოს სასამართლომ TikTok-ის ბლოგერს, მაგსად ბაგიროვს, რომელიც სოციალურ ქსელში Cevik-ის სახელით არის ცნობილი, 10-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. ამის შესახებ აზერბაიჯანული გამოცემა Oxu.az იუწყება.

გამოცემის ინფორმაციით, ბლოგერის წინააღმდეგ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი „ინტერნეტში არაეთიკური ქცევის“ გამო შედგა. ის აზერბაიჯანის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 510.2 მუხლით არის ბრალდებული.

როგორც “კავკაზსკი უზელი” წერს, ბაგიროვი ანტირელიგიური განცხადებებით არის ცნობილი.

მიმდინარე წლის დასაწყისიდან აზერბაიჯანში ძალაში შევიდა ცვლილებები კანონში „ინფორმაციის, ინფორმატიზაციისა და ინფორმაციის დაცვის შესახებ“, რომლის თანახმადაც, პასუხისმგებლობა დაწესდა ისეთი ინტერნეტკონტენტის გავრცელებისთვის, რომელიც შეიცავს „საზოგადოებრივი ზნეობის შეურაცხყოფას და საზოგადოებისადმი აშკარა უპატივცემულობას“, ასევე „უცენზურო გამონათქვამებს, ჟესტებს ან სხეულის ნაწილების დემონსტრირებას ზნეობრივ და ეროვნულ-სულიერ ღირებულებებთან შეუთავსებელი ფორმით“.

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.

ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.

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