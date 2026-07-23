პროკურატურის განცხადებით, სასამართლომ დამნაშავედ ცნო სუს-ის ყოფილი უფროსის, გრიგოლ ლილუაშვილის ნათესავი, ანდრია ლილუაშვილი, რომელსაც ბრალდება გრიგოლ ლილუაშვილის დახმარებას ედავებოდა ქრთამის აღებაში და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაში.
ანდრია ლილუაშვილს 12 წელი მიუსაჯეს.
„სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადასტურდა, რომ ანდრია ლილუაშვილი ჩართული იყო თაღლითური ქოლ-ცენტრების დანაშაულებრივ საქმიანობაში, რომელთა მფარველობას უზრუნველყოფდა მისი ნათესავის, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მეშვეობით, რის სანაცვლოდაც გრიგოლ ლილუაშვილი ყოველთვიურად იღებდა სოლიდურ სარგებელს. 2021-2022 წლებში, თაღლითური ქოლ-ცენტრების მფარველობის სანაცვლოდ, გრიგოლ ლილუაშვილმა ანდრია ლილუაშვილის მეშვეობით ქრთამის სახით მიიღო 1 365 000 აშშ დოლარი.
სასამართლოს გადაწყვეტილებით ასევე დადგინდა, რომ ფულის გათეთრების მიზნით, თაღლითური ქოლ-ცენტრების საქმიანობიდან მიღებული უკანონო შემოსავალი, ასევე დაუსაბუთებელი წარმომავლობის თანხები, ანდრია ლილუაშვილმა როგორც პირადად, ასევე მასთან დაკავშირებული პირების მეშვეობით განათავსა სხვადასხვა საბანკო ანგარიშებზე, ინვესტირება მოახდინა მასთან აფილირებულ კომპანიებში და მრავალჯერადი ფინანსური ტრანზაქციებით, უკანონო შემოსავალი მიმართა საქართველოსა და საზღვარგარეთ უძრავ-მოძრავი ქონებების შესაძენად“, — ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში.
ანდრია ლილუაშვილს ჩამოართვეს „დანაშაულებრივი შემოსავლით შეძენილი, ასევე მისი ეკვივალენტური უძრავ-მოძრავი ქონება, კერძოდ: დაახლოებით 35 მილიონი ლარის ღირებულების 70 ერთეული უძრავი ქონება, 17 ერთეული სატრანსპორტო საშუალება, 125 ერთეული ძვირფასეულობა და ფერწერული ტილო, ასევე საბანკო ანგარიშებზე განთავსებული თანხები.“
გრიგოლ ლილუაშვილის საქმის განხილვა სასამართლოში მედიისა და საზოგადოებისთვის დახურულია. სუს-ის ყოფილი უფროსი 23 დეკემბერს დააკავეს და მას წინასწარი შეთანხმებით, ჯგუფის მიერ, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღებას ედავებიან. გრიგოლ ლილუაშვილს 11-დან 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ლილუაშვილი ბრალს არ აღიარებს.
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